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В Минске начался призыв военнообязанных на плановые сборы
В Минске начался призыв военнообязанных на плановые сборы - РИА Новости, 15.03.2023
В Минске начался призыв военнообязанных на плановые сборы
В Минске начался призыв военнообязанных на плановые военные сборы, продолжительность мероприятий составит до 35 суток, сообщает в среду минобороны Белоруссии. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:39
2023-03-15T12:39
2023-03-15T12:39
в мире
минск
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. В Минске начался призыв военнообязанных на плановые военные сборы, продолжительность мероприятий составит до 35 суток, сообщает в среду минобороны Белоруссии. Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что в марте проведет плановый призыв военнообязанных на военные сборы. В ведомстве поясняли, что в ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях. "В рамках мероприятий по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей в военном комиссариате Октябрьского района города Минска начался плановый призыв военнообязанных на военные сборы", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Подчеркивается, что "цели сбора – восстановление и совершенствование практических навыков военнообязанных по военно-учетным специальностям в ходе выполнения учебных задач". Там также приводятся слова военного комиссара Октябрьского района Минска Евгения Брацкова о готовности к отправке военнообязанных в седьмой инженерный полк и 120‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, а также о том, что "все офицеры запаса с боевым настроением и готовы выполнить свой воинский долг". Военный комиссар отметил, что "мероприятия спланированы до 35 суток". "По истечении данного срока граждане возвращаются в военный комиссариат и получают подтверждающие документы, которые будут предоставлять по месту требования. Все нормы трудового права в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь сохраняются и действуют в отношении тех граждан, которые призываются на военные сборы", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, министерство обороны белоруссии, белоруссия, вооруженные силы белоруссии
В мире, Минск, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия, Вооруженные силы Белоруссии
В Минске начался призыв военнообязанных на плановые сборы
Минобороны Белоруссии начало призыв военнообязанных на плановые сборы до 35 суток
МИНСК, 15 мар – РИА Новости.
В Минске начался призыв военнообязанных на плановые военные сборы, продолжительность мероприятий составит до 35 суток, сообщает
в среду минобороны Белоруссии.
Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что в марте проведет плановый призыв военнообязанных на военные сборы. В ведомстве поясняли, что в ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях.
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"В рамках мероприятий по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей в военном комиссариате Октябрьского района города Минска начался плановый призыв военнообязанных на военные сборы", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Подчеркивается, что "цели сбора – восстановление и совершенствование практических навыков военнообязанных по военно-учетным специальностям в ходе выполнения учебных задач".
Там также приводятся слова военного комиссара Октябрьского района Минска Евгения Брацкова о готовности к отправке военнообязанных в седьмой инженерный полк и 120‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, а также о том, что "все офицеры запаса с боевым настроением и готовы выполнить свой воинский долг". Военный комиссар отметил, что "мероприятия спланированы до 35 суток".
"По истечении данного срока граждане возвращаются в военный комиссариат и получают подтверждающие документы, которые будут предоставлять по месту требования. Все нормы трудового права в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь сохраняются и действуют в отношении тех граждан, которые призываются на военные сборы", - подчеркивается в сообщении.
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