https://ria.ru/20230315/sbory-1858001595.html

В Минске начался призыв военнообязанных на плановые сборы

В Минске начался призыв военнообязанных на плановые сборы - РИА Новости, 15.03.2023

В Минске начался призыв военнообязанных на плановые сборы

В Минске начался призыв военнообязанных на плановые военные сборы, продолжительность мероприятий составит до 35 суток, сообщает в среду минобороны Белоруссии. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:39

2023-03-15T12:39

2023-03-15T12:39

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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. В Минске начался призыв военнообязанных на плановые военные сборы, продолжительность мероприятий составит до 35 суток, сообщает в среду минобороны Белоруссии. Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что в марте проведет плановый призыв военнообязанных на военные сборы. В ведомстве поясняли, что в ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях. "В рамках мероприятий по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей в военном комиссариате Октябрьского района города Минска начался плановый призыв военнообязанных на военные сборы", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале. Подчеркивается, что "цели сбора – восстановление и совершенствование практических навыков военнообязанных по военно-учетным специальностям в ходе выполнения учебных задач". Там также приводятся слова военного комиссара Октябрьского района Минска Евгения Брацкова о готовности к отправке военнообязанных в седьмой инженерный полк и 120‑ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, а также о том, что "все офицеры запаса с боевым настроением и готовы выполнить свой воинский долг". Военный комиссар отметил, что "мероприятия спланированы до 35 суток". "По истечении данного срока граждане возвращаются в военный комиссариат и получают подтверждающие документы, которые будут предоставлять по месту требования. Все нормы трудового права в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь сохраняются и действуют в отношении тех граждан, которые призываются на военные сборы", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221007/belorussiya-1822267788.html

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Кирилл Волков

в мире, минск, министерство обороны белоруссии, белоруссия, вооруженные силы белоруссии