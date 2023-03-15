https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858038047.html

Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод

Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод

Россия на все санкции должна ответить расширением экономических свобод, снижением административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:34

2023-03-15T14:34

2023-03-15T15:01

генеральная прокуратура рф

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия на все санкции должна ответить расширением экономических свобод, снижением административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин."В последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия, все вы хорошо это знаете. Но российская экономика, отечественный бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы, и важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали в этой масштабной работе, в том числе, содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним - расширением экономических свобод", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.Президент отметил, что все это должно быть в рамках закона. "Это тонкая работа, я прошу вас ее настроить", - добавил он.

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856982088.html

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Путин: Россия на все санкции должна ответить расширением экономических свобод Путин: Россия на все санкции должна ответить расширением экономических свобод 2023-03-15T14:34 true PT0M41S

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генеральная прокуратура рф, экономика, россия, владимир путин