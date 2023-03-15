https://ria.ru/20230315/sanktsii-1858038047.html
Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод
Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод
Россия на все санкции должна ответить расширением экономических свобод, снижением административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:34
2023-03-15T14:34
2023-03-15T15:01
генеральная прокуратура рф
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия на все санкции должна ответить расширением экономических свобод, снижением административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин."В последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия, все вы хорошо это знаете. Но российская экономика, отечественный бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы, и важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали в этой масштабной работе, в том числе, содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним - расширением экономических свобод", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.Президент отметил, что все это должно быть в рамках закона. "Это тонкая работа, я прошу вас ее настроить", - добавил он.
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856982088.html
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Путин: Россия на все санкции должна ответить расширением экономических свобод
Путин: Россия на все санкции должна ответить расширением экономических свобод
2023-03-15T14:34
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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генеральная прокуратура рф, экономика, россия, владимир путин
Генеральная прокуратура РФ, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал ответить на санкции расширением экономических свобод
Президент Путин призвал ответить на все санкции расширением экономических свобод
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия на все санкции должна ответить расширением экономических свобод, снижением административных барьеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия, все вы хорошо это знаете. Но российская экономика, отечественный бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы, и важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали в этой масштабной работе, в том числе, содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним - расширением экономических свобод", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Президент отметил, что все это должно быть в рамках закона. "Это тонкая работа, я прошу вас ее настроить", - добавил он.
Боррель заявил, что возможности санкций против России почти истощены