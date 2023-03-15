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Песков ответил на обвинения в неэкологичности действий России с БПЛА MQ-9 - РИА Новости, 15.03.2023
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20:11 15.03.2023 (обновлено: 21:02 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/samolety-1858146105.html
Песков ответил на обвинения в неэкологичности действий России с БПЛА MQ-9
Песков ответил на обвинения в неэкологичности действий России с БПЛА MQ-9 - РИА Новости, 15.03.2023
Песков ответил на обвинения в неэкологичности действий России с БПЛА MQ-9
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на обвинения в том, что Россия в ситуации с американским беспилотником якобы действовала неэкологично,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:11
2023-03-15T21:02
дмитрий песков
сша
в мире
вооруженные силы сша
су-27
черное море
россия
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на обвинения в том, что Россия в ситуации с американским беспилотником якобы действовала неэкологично, заявил, что у российских границ не надо было летать тем, кому не положено."Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.Европейское командование ВС США, в свою очередь, заявляло, что российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.Беспилотник MQ-9 имеет потолок 15 километров, автономность 27 часов при полной загрузке, дальность 1,9 тысячи километров, длину 11 метров, грузоподъемность 1700 килограммов. Максимальная скорость - 400 километров в час. У аппарата шесть точек подвески для ракет "воздух-земля" или бомб Mark 82 с GPS-наведением.
https://ria.ru/20230315/besptlotnik-1858140408.html
сша
черное море
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дмитрий песков, сша, в мире, вооруженные силы сша, су-27, черное море, россия, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Дмитрий Песков, США, В мире, Вооруженные силы США, Су-27, Черное море, Россия, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Песков ответил на обвинения в неэкологичности действий России с БПЛА MQ-9

Песков переадресовал США обвинения в неэкологичности действий России с БПЛА MQ-9

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на обвинения в том, что Россия в ситуации с американским беспилотником якобы действовала неэкологично, заявил, что у российских границ не надо было летать тем, кому не положено.
"Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".
Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Европейское командование ВС США, в свою очередь, заявляло, что российский самолет Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.
Беспилотник MQ-9 имеет потолок 15 километров, автономность 27 часов при полной загрузке, дальность 1,9 тысячи километров, длину 11 метров, грузоподъемность 1700 килограммов. Максимальная скорость - 400 километров в час. У аппарата шесть точек подвески для ракет "воздух-земля" или бомб Mark 82 с GPS-наведением.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА
Вчера, 19:46
 
Дмитрий ПесковСШАВ миреВооруженные силы СШАСу-27Черное мореРоссияИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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