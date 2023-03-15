https://ria.ru/20230315/samolety-1857983776.html
Самолеты в России обеспечивают хорошими запчастями, заявил Савельев
Самолеты в России обеспечивают хорошими запчастями, заявил Савельев - РИА Новости, 15.03.2023
Самолеты в России обеспечивают хорошими запчастями, заявил Савельев
Самолеты российских авиакомпаний обеспечиваются нормальными сертифицированными запчастями, а не сделанными "где-то и кем-то на коленке", сообщил министр... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:54
2023-03-15T11:54
2023-03-15T12:30
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самолеты российских авиакомпаний обеспечиваются нормальными сертифицированными запчастями, а не сделанными "где-то и кем-то на коленке", сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. "Мы все обеспечиваемся запчастями. Причем хочу подчеркнуть, это запчасти нормальные, сертифицированные. Это не на коленке где-то кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт. Тем не менее все работает", - сообщил Савельев в среду на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее на этом мероприятии Савельев сообщил, что всего в парке российских авиакомпаний в настоящее время 1,297 тысячи самолетов, из них 1,167 тысячи – пассажирские.Министр добавил, что средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, имеющихся в парке российских авиакомпаний, составляет 15 лет. "Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим порядка еще 10 лет. И дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей и обеспечение нас новыми отечественными самолетами", - сказал Савельев.Глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК в феврале 2023 года говорил, что российские самолеты с налаживанием их серийного производства будут постепенно вытеснять западные в парке отечественных авиакомпаний. Отвечая на вопрос, как долго российские авиакомпании смогут эксплуатировать западные самолеты, Нерадько тогда сказал, что с учетом запаса их ресурса и технических работ по поддержанию летной годности "до 2030 года спокойно можно летать".
https://ria.ru/20220809/samolety-1808266797.html
https://ria.ru/20230315/samolety-1857950210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий савельев, госдума рф, экономика, новости - туризм
Россия, Виталий Савельев, Госдума РФ, Экономика, Новости - Туризм
Самолеты в России обеспечивают хорошими запчастями, заявил Савельев
Министр транспорта Савельев: самолеты в России обеспечивают сертифицированными запчастями
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самолеты российских авиакомпаний обеспечиваются нормальными сертифицированными запчастями, а не сделанными "где-то и кем-то на коленке", сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Мы все обеспечиваемся запчастями. Причем хочу подчеркнуть, это запчасти нормальные, сертифицированные. Это не на коленке где-то кто-то сделал. Да, есть сложная логистика, есть параллельный импорт. Тем не менее все работает", - сообщил Савельев в среду на заседании комитета Госдумы
по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
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Ранее на этом мероприятии Савельев сообщил, что всего в парке российских авиакомпаний в настоящее время 1,297 тысячи самолетов, из них 1,167 тысячи – пассажирские.
Министр добавил, что средний возраст парка отечественных и импортных самолетов, имеющихся в парке российских авиакомпаний, составляет 15 лет. "Это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим порядка еще 10 лет. И дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей и обеспечение нас новыми отечественными самолетами", - сказал Савельев.
Глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК в феврале 2023 года говорил, что российские самолеты с налаживанием их серийного производства будут постепенно вытеснять западные в парке отечественных авиакомпаний. Отвечая на вопрос, как долго российские авиакомпании смогут эксплуатировать западные самолеты, Нерадько тогда сказал, что с учетом запаса их ресурса и технических работ по поддержанию летной годности "до 2030 года спокойно можно летать".
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