https://ria.ru/20230315/samolety-1857950210.html
Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов
Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов - РИА Новости, 15.03.2023
Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов
Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:17
2023-03-15T10:17
2023-03-15T10:22
россия
экономика
виталий савельев
госдума рф
аэрофлот
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей", - сообщил Савельев в среду на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.По его словам, "Аэрофлот" уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.
https://ria.ru/20220331/samolety-1781169011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, виталий савельев, госдума рф, аэрофлот
Россия, Экономика, Виталий Савельев, Госдума РФ, Аэрофлот
Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов
Савельев: правительство выделило 300 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов