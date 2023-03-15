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Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов - РИА Новости, 15.03.2023
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10:17 15.03.2023 (обновлено: 10:22 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/samolety-1857950210.html
Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов
Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов - РИА Новости, 15.03.2023
Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов
Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:17
2023-03-15T10:22
россия
экономика
виталий савельев
госдума рф
аэрофлот
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей", - сообщил Савельев в среду на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.По его словам, "Аэрофлот" уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.
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россия, экономика, виталий савельев, госдума рф, аэрофлот
Россия, Экономика, Виталий Савельев, Госдума РФ, Аэрофлот
Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов

Савельев: правительство выделило 300 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСамолёт Boeing 777 в аэропорту Пулково
Самолёт Boeing 777 в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Самолёт Boeing 777 в аэропорту Пулково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей", - сообщил Савельев в среду на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
По его словам, "Аэрофлот" уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.
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