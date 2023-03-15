https://ria.ru/20230315/samolety-1857950210.html

Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов

Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов - РИА Новости, 15.03.2023

Правительство выделило средства на выкуп иностранных самолетов

Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:17

2023-03-15T10:17

2023-03-15T10:22

россия

экономика

виталий савельев

госдума рф

аэрофлот

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей", - сообщил Савельев в среду на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.По его словам, "Аэрофлот" уже выкупил 10 дальнемагистральных самолетов.

https://ria.ru/20220331/samolety-1781169011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, виталий савельев, госдума рф, аэрофлот