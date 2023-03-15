https://ria.ru/20230315/s-400-1857945874.html

СМИ: поставка второй партии С-400 в Турцию задержалась из-за позиции Анкары

СМИ: поставка второй партии С-400 в Турцию задержалась из-за позиции Анкары - РИА Новости, 15.03.2023

СМИ: поставка второй партии С-400 в Турцию задержалась из-за позиции Анкары

Поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам, который... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:56

2023-03-15T09:56

2023-03-15T09:56

юрий пилипсон

хулуси акар

дмитрий шугаев

с-400 «триумф»

в мире

россия

турция

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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Поставка второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию задерживается из-за возражения Анкары против пункта о запрете продажи комплекса третьим странам, который является обычным в мировой практике военно-технического сотрудничества, пишет в среду газета Aydınlık со ссылкой на собственные осведомленные источники. Как заявил ранее РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, Москва не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400. "Турция закупила у России первую партию зенитно-ракетных комплексов С-400, но второй этап, от которого она получит реальные привилегии, еще не начался. Однако контракт, подписанный в 2017 году, был рассчитан не на одну партию, а на две. Согласно контракту, первая партия должна была стать прямой закупкой, а вторая - отвечать таким требованиям, как обмен технологиями, совместное производство и интеграция программного обеспечения", - пишет газета. В статье говорится, что "Россия не только подписала соглашение об обмене знаниями, но и дала ряд позитивных месседжей в этом контексте". "В то время как мы были так близки к получению этого важнейшего ноу-хау, в Анкаре возникла пауза. Стало известно, что из-за статьи в контракте вопрос о переходе ко второй фазе был отложен, а необходимое одобрение ожидало на столе Хулуси Акара, министра национальной обороны. Статья, против которой возражает Анкара, - это запрет на продажу в третьи страны, что является абзацем соглашений по оборонной промышленности почти во всем мире", - пишет газета. Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом–осенью 2019 года. В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил РИА Новости, что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.

https://ria.ru/20230314/tranzit-1857728599.html

https://ria.ru/20230314/zerno-1857878950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юрий пилипсон, хулуси акар, дмитрий шугаев, с-400 «триумф», в мире, россия, турция