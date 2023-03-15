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Путин примет участие в работе съезда РСПП - РИА Новости, 15.03.2023
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15:13 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/rspp-1858054057.html
Путин примет участие в работе съезда РСПП
Путин примет участие в работе съезда РСПП - РИА Новости, 15.03.2023
Путин примет участие в работе съезда РСПП
Президент России Владимир Путин 16 марта примет участие в работе ежегодного съезда РСПП и проведет отдельную встречу с членами бюро, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:13
2023-03-15T15:13
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 марта примет участие в работе ежегодного съезда РСПП и проведет отдельную встречу с членами бюро, сообщает пресс-служба Кремля. "Шестнадцатого марта Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП", - говорится в сообщении. Съезд РСПП – это финальное мероприятие по итогам традиционных форумов Недель российского бизнеса, в рамках которых формируется консолидированная позиция бизнеса и власти. Центральными темами съезда в этом году станут: импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, технологический суверенитет страны, стимулирование инвестиций, подготовка высококвалифицированных кадров и меры государственной поддержки бизнеса. Ожидается участие порядка 1 тысячи делегатов и участников съезда, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства РФ, главы министерств и ведомств.
https://ria.ru/20230214/putin-1851989604.html
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин примет участие в работе съезда РСПП

Путин примет участие в работе съезда РСПП и проведет встречу с членами бюро 16 марта

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 марта примет участие в работе ежегодного съезда РСПП и проведет отдельную встречу с членами бюро, сообщает пресс-служба Кремля.
"Шестнадцатого марта Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП", - говорится в сообщении.
Съезд РСПП – это финальное мероприятие по итогам традиционных форумов Недель российского бизнеса, в рамках которых формируется консолидированная позиция бизнеса и власти. Центральными темами съезда в этом году станут: импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, технологический суверенитет страны, стимулирование инвестиций, подготовка высококвалифицированных кадров и меры государственной поддержки бизнеса.
Ожидается участие порядка 1 тысячи делегатов и участников съезда, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства РФ, главы министерств и ведомств.
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