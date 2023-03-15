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Продюсер рассказала о самочувствии Александра Розенбаума - РИА Новости, 15.03.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:02 15.03.2023 (обновлено: 12:08 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/rozenbaum-1857987092.html
Продюсер рассказала о самочувствии Александра Розенбаума
Продюсер рассказала о самочувствии Александра Розенбаума - РИА Новости, 15.03.2023
Продюсер рассказала о самочувствии Александра Розенбаума
Музыкант Александр Розенбаум чувствует себя хорошо, его выписали из больницы, сообщила РИА Новости его продюсер Белла Купсина. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:02
2023-03-15T12:08
шоубиз
красноярск
красноярский край
братск
александр розенбаум
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Музыкант Александр Розенбаум чувствует себя хорошо, его выписали из больницы, сообщила РИА Новости его продюсер Белла Купсина. "Все хорошо, спасибо, он хорошо себя чувствует", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, выписали ли артиста. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 71-летнего музыканта госпитализировали во вторник в одну из больниц Красноярска во время гастролей. Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что медики провели певцу экстренную операцию. Сам Розенбаум заявил у себя во "ВКонтакте", что у него все в порядке, но выступление в Братске 15 марта придется перенести. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что после выписки артист уехал из Красноярска.Александр Розенбаум – советский и российский певец, народный артист РФ. Его наиболее знаменитые песни – "Вальс-Бостон", "Ау", "Вещая судьба", "Утиная охота".
https://ria.ru/20230314/rozenbaum-1857789133.html
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красноярск, красноярский край, братск, александр розенбаум, александр усс, шоу-бизнес
Шоубиз, Красноярск, Красноярский край, Братск, Александр Розенбаум, Александр Усс, Шоу-бизнес
Продюсер рассказала о самочувствии Александра Розенбаума

Продюсер Купсина: Александр Розенбаум чувствует себя хорошо, его выписали из больницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевец Александр Розенбаум
Певец Александр Розенбаум - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певец Александр Розенбаум. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Музыкант Александр Розенбаум чувствует себя хорошо, его выписали из больницы, сообщила РИА Новости его продюсер Белла Купсина.
"Все хорошо, спасибо, он хорошо себя чувствует", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, выписали ли артиста.
Певец Александр Розенбаум во время выступления - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Медики прооперировали Розенбаума, сообщил губернатор Красноярского края
14 марта, 14:53
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 71-летнего музыканта госпитализировали во вторник в одну из больниц Красноярска во время гастролей. Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что медики провели певцу экстренную операцию. Сам Розенбаум заявил у себя во "ВКонтакте", что у него все в порядке, но выступление в Братске 15 марта придется перенести.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что после выписки артист уехал из Красноярска.
Александр Розенбаум – советский и российский певец, народный артист РФ. Его наиболее знаменитые песни – "Вальс-Бостон", "Ау", "Вещая судьба", "Утиная охота".
Александр Розенбаум - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Розенбаум перенес выступление в Братске из-за проблем со здоровьем
14 марта, 11:31
 
ШоубизКрасноярскКрасноярский крайБратскАлександр РозенбаумАлександр УссШоу-бизнес
 
 
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