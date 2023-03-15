https://ria.ru/20230315/rozenbaum-1857987092.html

Продюсер рассказала о самочувствии Александра Розенбаума

Продюсер рассказала о самочувствии Александра Розенбаума - РИА Новости, 15.03.2023

Продюсер рассказала о самочувствии Александра Розенбаума

Музыкант Александр Розенбаум чувствует себя хорошо, его выписали из больницы, сообщила РИА Новости его продюсер Белла Купсина. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:02

2023-03-15T12:02

2023-03-15T12:08

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Музыкант Александр Розенбаум чувствует себя хорошо, его выписали из больницы, сообщила РИА Новости его продюсер Белла Купсина. "Все хорошо, спасибо, он хорошо себя чувствует", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, выписали ли артиста. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 71-летнего музыканта госпитализировали во вторник в одну из больниц Красноярска во время гастролей. Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что медики провели певцу экстренную операцию. Сам Розенбаум заявил у себя во "ВКонтакте", что у него все в порядке, но выступление в Братске 15 марта придется перенести. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что после выписки артист уехал из Красноярска.Александр Розенбаум – советский и российский певец, народный артист РФ. Его наиболее знаменитые песни – "Вальс-Бостон", "Ау", "Вещая судьба", "Утиная охота".

https://ria.ru/20230314/rozenbaum-1857789133.html

https://ria.ru/20230314/rozenbaum-1857724400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноярск, красноярский край, братск, александр розенбаум, александр усс, шоу-бизнес