https://ria.ru/20230315/rossiya-1858011474.html

В Кремле опровергли заявления из Киева о переносе столицы вглубь России

В Кремле опровергли заявления из Киева о переносе столицы вглубь России - РИА Новости, 15.03.2023

В Кремле опровергли заявления из Киева о переносе столицы вглубь России

Заявления о якобы планах переноса столицы России вглубь страны, звучащие с Украины, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:16

2023-03-15T13:16

2023-03-15T13:47

россия

украина

политика

дмитрий песков

алексей данилов

москва

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заявления о якобы планах переноса столицы России вглубь страны, звучащие с Украины, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в РФ якобы "ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы уже продолжаются"."Это неправда", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221027/stolitsa-1827328694.html

россия

украина

москва

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Кирилл Волков

россия, украина, политика, дмитрий песков, алексей данилов, москва