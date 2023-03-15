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В Кремле опровергли заявления из Киева о переносе столицы вглубь России - РИА Новости, 15.03.2023
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13:16 15.03.2023 (обновлено: 13:47 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/rossiya-1858011474.html
В Кремле опровергли заявления из Киева о переносе столицы вглубь России
В Кремле опровергли заявления из Киева о переносе столицы вглубь России - РИА Новости, 15.03.2023
В Кремле опровергли заявления из Киева о переносе столицы вглубь России
Заявления о якобы планах переноса столицы России вглубь страны, звучащие с Украины, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:16
2023-03-15T13:47
россия
украина
политика
дмитрий песков
алексей данилов
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заявления о якобы планах переноса столицы России вглубь страны, звучащие с Украины, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в РФ якобы "ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы уже продолжаются"."Это неправда", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221027/stolitsa-1827328694.html
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россия, украина, политика, дмитрий песков, алексей данилов, москва
Россия, Украина, Политика, Дмитрий Песков, Алексей Данилов, Москва
В Кремле опровергли заявления из Киева о переносе столицы вглубь России

Песков назвал неправдой заявления из Киева о переносе столицы вглубь России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Заявления о якобы планах переноса столицы России вглубь страны, звучащие с Украины, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас в РФ якобы "ведут разговор о переносе столицы вглубь России, и многие другие процессы уже продолжаются".
"Это неправда", - сказал Песков.
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