https://ria.ru/20230315/risunok-1858032227.html

В Кремле отказались комментировать дело отца девочки с антивоенным рисунком

В Кремле отказались комментировать дело отца девочки с антивоенным рисунком - РИА Новости, 15.03.2023

В Кремле отказались комментировать дело отца девочки с антивоенным рисунком

В Кремле не дают комментарий по делу жителя Тульской области Алексея Москалева, обвиняемого в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:12

2023-03-15T14:12

2023-03-15T15:03

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

тульская область

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Кремле не дают комментарий по делу жителя Тульской области Алексея Москалева, обвиняемого в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, который в одиночку воспитывает дочь, там идет судебный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным СУ СК РФ по региону, 54-летний житель Ефремова обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). По данным следствия, в 2022 году мужчина уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье, но высказываться в соцсетях не перестал. По информации объединенной пресс-службы судов Тульской области, в четверг вечером мужчина был помещен под домашний арест. В министерстве труда и соцзащиты Тульской области сообщали, что после задержания отца его дочь находится в социально-реабилитационном центре в Ефремове, власти ищут ее мать. "С учетом того, что идет суд, я не вправе давать комментарии на сей счет", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию в отношении жителя Тульской области. Ранее СМИ сообщали, что дочь Москалева на уроке ИЗО нарисовала антивоенный рисунок. В марте этого года комиссия по делам несовершеннолетних администрации города обратилась в суд с иском об ограничении родительских прав отца девочки - Алексея Москалева, отправленного на днях под домашний арест по делу о дискредитации армии.

https://ria.ru/20221128/petitsiya-1834731823.html

россия

тульская область

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Кирилл Волков

происшествия, россия, тульская область, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)