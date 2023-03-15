https://ria.ru/20230315/rezina-1857960834.html

Минтранс МО предостерег автовладельцев от перехода на летнюю на резину

Минтранс МО предостерег автовладельцев от перехода на летнюю на резину - РИА Новости, 15.03.2023

Минтранс МО предостерег автовладельцев от перехода на летнюю на резину

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует автовладельцем пока воздержаться от перехода на летнюю резину, говорится в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:50

2023-03-15T10:50

2023-03-15T10:50

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует автовладельцем пока воздержаться от перехода на летнюю резину, говорится в сообщении ведомства.Согласно прогнозам синоптиков, до конца недели в Московском регионе прогнозируют устойчивую плюсовую температуру в течение дневного времени суток."Минтранс Подмосковья не рекомендует водителям менять зимнюю резину на летнюю. Такую операцию лучше совершать, когда среднесуточная температура держится на отметке выше 7 градусов", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что в период межсезонья требуется соблюдать повышенную бдительность из-за возможного образования гололедицы.

https://ria.ru/20230313/dorogi-1857636555.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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