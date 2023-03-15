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Минтранс МО предостерег автовладельцев от перехода на летнюю на резину - РИА Новости, 15.03.2023
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Новости Подмосковья
 
10:50 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/rezina-1857960834.html
Минтранс МО предостерег автовладельцев от перехода на летнюю на резину
Минтранс МО предостерег автовладельцев от перехода на летнюю на резину - РИА Новости, 15.03.2023
Минтранс МО предостерег автовладельцев от перехода на летнюю на резину
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует автовладельцем пока воздержаться от перехода на летнюю резину, говорится в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:50
2023-03-15T10:50
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует автовладельцем пока воздержаться от перехода на летнюю резину, говорится в сообщении ведомства.Согласно прогнозам синоптиков, до конца недели в Московском регионе прогнозируют устойчивую плюсовую температуру в течение дневного времени суток."Минтранс Подмосковья не рекомендует водителям менять зимнюю резину на летнюю. Такую операцию лучше совершать, когда среднесуточная температура держится на отметке выше 7 градусов", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что в период межсезонья требуется соблюдать повышенную бдительность из-за возможного образования гололедицы.
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московская область (подмосковье), погода
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Погода

Минтранс МО предостерег автовладельцев от перехода на летнюю на резину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует автовладельцем пока воздержаться от перехода на летнюю резину, говорится в сообщении ведомства.
Согласно прогнозам синоптиков, до конца недели в Московском регионе прогнозируют устойчивую плюсовую температуру в течение дневного времени суток.
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"Минтранс Подмосковья не рекомендует водителям менять зимнюю резину на летнюю. Такую операцию лучше совершать, когда среднесуточная температура держится на отметке выше 7 градусов", - говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что в период межсезонья требуется соблюдать повышенную бдительность из-за возможного образования гололедицы.
 
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