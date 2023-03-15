https://ria.ru/20230315/reviziya-1858050825.html

ГП устроит ревизию всех экономических дел, расследуемых больше года

ГП устроит ревизию всех экономических дел, расследуемых больше года - РИА Новости, 15.03.2023

ГП устроит ревизию всех экономических дел, расследуемых больше года

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам ведомства к 1 мая провести ревизию всех уголовных дел по экономическим преступлениям, производство по... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:01

2023-03-15T15:01

2023-03-15T15:49

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

экономика

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам ведомства к 1 мая провести ревизию всех уголовных дел по экономическим преступлениям, производство по которым идет больше года, передает корреспондент РИА Новости. "На фоне отмеченного сокращения проверок увеличились случаи необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность органов полиции. Все это делается под видом рассмотрения обращений, проведения оперативно-розыскных и профилактических мероприятий", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ. Он отметил, что такие рейды нередко заканчиваются возбуждением уголовных дел по экономическим составам, которые затем "годами расследуются, зачастую без видимых судебных перспектив". "Вам необходимо в кратчайший срок завершить полную ревизию таких уголовных дел, производство по которым ведется свыше года. Средствами надзора обеспечьте принятие по ним законных окончательных решений. В случае отказа в удовлетворении ваших требований, продолжения волокиты незамедлительно информируйте Генеральную прокуратуру. В целом о проделанной в этом направлении работе представьте доклады до 1 мая", - поручил генпрокурор.

https://ria.ru/20230314/srok-1857788849.html

россия

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Краснов потребовал провести ревизию уголовных дел по экономическим преступлениям Краснов: Прокуроры проведут ревизию всех уголовных дел по экономическим преступлениям, следствие по которым идет больше года, заявил генпрокурор Краснов. Он поручил представить доклады по этому поводу до 1 мая. 2023-03-15T15:01 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, экономика