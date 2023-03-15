"Царь-бомба была игрушкой". В Британии началась паника из-за решения Путина
Daily Mail: в Британии началась паника после решения Путина вооружить армию "Посейдонами"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина вооружить Военно-морской флот передовыми ядерными торпедами "Посейдон" заставило британских экспертов смоделировать разрушительный эффект в случае удара по Соединенному Королевству, пишет Daily Mail.
Западные аналитики уверены, что установка может нести заряд, который будет в два раза мощнее "Царь-бомбы", испытанной Советским Союзом на Новой Земле в 1961 году.
Если Россия запустит "Посейдон" с "подлодки Судного дня" и она взорвется, например, в устье Темзы, то приливная волна полностью уничтожит Лондон, предположили военные эксперты.
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"Вполне возможно, что Темза подверглась бы облучению, но в центре Лондона в живых осталось бы так мало людей, что это не имело бы большого значения", — заявил профессор Эндрю Футтер из Лестерского университета.
Как считает эксперт из Королевского колледжа Род Торнтон, беспилотный аппарат уничтожит любые мегаполисы, близкие к месту взрыва, будь то Лондон или Нью-Йорк.
Помощник директора по безопасности в компании RAND Europe Джеймс Блэк уточнил, что "Посейдон" может плыть незамеченным очень долго. Это вносит дополнительную неопределенность в вопросы планирования обороны стран НАТО, отметил эксперт.
Президент России Владимир Путин впервые объявил о проектировании торпеды в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотные аппараты смогут поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные субмарины классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.
В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.