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В Адыгее проконтролируют ход реконструкции системы оповещения граждан о ЧС - РИА Новости, 15.03.2023
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Республика Адыгея
 
16:37 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/rekonstruktsiya-1858080985.html
В Адыгее проконтролируют ход реконструкции системы оповещения граждан о ЧС
В Адыгее проконтролируют ход реконструкции системы оповещения граждан о ЧС - РИА Новости, 15.03.2023
В Адыгее проконтролируют ход реконструкции системы оповещения граждан о ЧС
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил проконтролировать ход реконструкции региональной системы централизованного оповещения населения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:37
2023-03-15T16:37
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
жкх
чс
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МАЙКОП, 15 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил проконтролировать ход реконструкции региональной системы централизованного оповещения населения, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов провел заседание по вопросам повышения эффективности взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Юге России, говорится в сообщении. На нем обсуждались, в том числе, готовность регионов по обеспечению гражданской обороны, а также вопросы защиты населения от ЧС и снижения рисков их возникновения в период паводков."По итогам заседания глава Адыгеи дал ряд поручений руководителям профильных ведомств по обеспечению мер безопасности, активизации мероприятий, направленных на предупреждение разного рода ЧС. Также Мурат Кумпилов поставил задачу усилить контроль за работами по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, которые должны быть завершены в этом году", – отмечает пресс-служба.
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мурат кумпилов, россия, жкх, чс
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия, ЖКХ, ЧС

В Адыгее проконтролируют ход реконструкции системы оповещения граждан о ЧС

© Фото : Администрация Краснодарского края Заседание по вопросам повышения эффективности взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Юге России
Заседание по вопросам повышения эффективности взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Юге России - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Администрация Краснодарского края
Заседание по вопросам повышения эффективности взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Юге России
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 15 мар – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил проконтролировать ход реконструкции региональной системы централизованного оповещения населения, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов провел заседание по вопросам повышения эффективности взаимодействия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Юге России, говорится в сообщении. На нем обсуждались, в том числе, готовность регионов по обеспечению гражданской обороны, а также вопросы защиты населения от ЧС и снижения рисков их возникновения в период паводков.
"По итогам заседания глава Адыгеи дал ряд поручений руководителям профильных ведомств по обеспечению мер безопасности, активизации мероприятий, направленных на предупреждение разного рода ЧС. Также Мурат Кумпилов поставил задачу усилить контроль за работами по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, которые должны быть завершены в этом году", – отмечает пресс-служба.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРоссияЖКХЧС
 
 
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