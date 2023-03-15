https://ria.ru/20230315/putin-1858148908.html
Путин и Асад обсудили политические и экономические вопросы
Путин и Асад обсудили политические и экономические вопросы - РИА Новости, 15.03.2023
Путин и Асад обсудили политические и экономические вопросы
Президент Сирии Башар Асад обсудил в ходе переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным широкий спектр политических и экономических вопросов,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:32
2023-03-15T20:32
2023-03-15T20:47
сирия
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владимир путин
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад обсудил в ходе переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным широкий спектр политических и экономических вопросов, заявила канцелярия сирийского лидера."Президент Асад обсудил в ходе расширенных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным широкий спектр политических и экономических вопросов", - говорится в заявлении.Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения, совместное сотрудничество в различных формах и последние события на международной и региональной аренах.
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сирия, цены на нефть, москва, россия, владимир путин, башар асад
Сирия, Цены на нефть, Москва, Россия, Владимир Путин, Башар Асад
Путин и Асад обсудили политические и экономические вопросы
Путин и Асад обсудили широкий спектр политических и экономических вопросов
КАИР, 15 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад обсудил в ходе переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным широкий спектр политических и экономических вопросов, заявила канцелярия сирийского лидера.
"Президент Асад обсудил в ходе расширенных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным широкий спектр политических и экономических вопросов", - говорится в заявлении.
Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения, совместное сотрудничество в различных формах и последние события на международной и региональной аренах.
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