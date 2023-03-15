https://ria.ru/20230315/putin-1858148908.html

Путин и Асад обсудили политические и экономические вопросы

Путин и Асад обсудили политические и экономические вопросы - РИА Новости, 15.03.2023

Путин и Асад обсудили политические и экономические вопросы

Президент Сирии Башар Асад обсудил в ходе переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным широкий спектр политических и экономических вопросов,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T20:32

2023-03-15T20:32

2023-03-15T20:47

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владимир путин

башар асад

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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад обсудил в ходе переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным широкий спектр политических и экономических вопросов, заявила канцелярия сирийского лидера."Президент Асад обсудил в ходе расширенных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным широкий спектр политических и экономических вопросов", - говорится в заявлении.Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения, совместное сотрудничество в различных формах и последние события на международной и региональной аренах.

https://ria.ru/20230315/peregovory-1858103831.html

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