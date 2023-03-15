https://ria.ru/20230315/putin-1858056433.html

Путин рассказал о преступлениях против детей и подростков

Путин рассказал о преступлениях против детей и подростков - РИА Новости, 15.03.2023

Путин рассказал о преступлениях против детей и подростков

Преступлений против детей и подростков меньше не становится, задача прокуратуры в России адекватно реагировать на такую ситуацию, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:18

2023-03-15T15:18

2023-03-15T15:18

россия

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Преступлений против детей и подростков меньше не становится, задача прокуратуры в России адекватно реагировать на такую ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Преступлений против детей и подростков меньше не становится, к сожалению, в том числе тяжких и особо тяжких. И ваша задача - адекватно реагировать на такую ситуацию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.

https://ria.ru/20230315/prokuratura-1858047821.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, происшествия