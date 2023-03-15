https://ria.ru/20230315/putin-1858056433.html
Путин рассказал о преступлениях против детей и подростков
Путин рассказал о преступлениях против детей и подростков - РИА Новости, 15.03.2023
Путин рассказал о преступлениях против детей и подростков
Преступлений против детей и подростков меньше не становится, задача прокуратуры в России адекватно реагировать на такую ситуацию, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:18
2023-03-15T15:18
2023-03-15T15:18
россия
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Преступлений против детей и подростков меньше не становится, задача прокуратуры в России адекватно реагировать на такую ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Преступлений против детей и подростков меньше не становится, к сожалению, в том числе тяжких и особо тяжких. И ваша задача - адекватно реагировать на такую ситуацию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.
https://ria.ru/20230315/prokuratura-1858047821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, происшествия
Россия, Владимир Путин, Происшествия
Путин рассказал о преступлениях против детей и подростков
Путин: преступлений против детей и подростков меньше не становится
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Преступлений против детей и подростков меньше не становится, задача прокуратуры в России адекватно реагировать на такую ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Преступлений против детей и подростков меньше не становится, к сожалению, в том числе тяжких и особо тяжких. И ваша задача - адекватно реагировать на такую ситуацию", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.
Прокуратура много сделала в год своего трехсотлетия, заявил Путин