https://ria.ru/20230315/putin-1858040420.html
Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму
Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму
Прокурорам нужно более активно противодействовать экстремизму, количество таких преступлений возросло в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:41
2023-03-15T14:41
2023-03-15T14:57
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокурорам нужно более активно противодействовать экстремизму, количество таких преступлений возросло в стране, заявил президент России Владимир Путин."Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму, это другое важное направление работы. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России и попросил прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в стране.
https://ria.ru/20230315/destabilizatsiya-1858038836.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму
Путин заявил, что число таких преступлений на почве экстремизма выросло