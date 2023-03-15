https://ria.ru/20230315/putin-1858040420.html

Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму

Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму

Прокурорам нужно более активно противодействовать экстремизму, количество таких преступлений возросло в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:41

2023-03-15T14:41

2023-03-15T14:57

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокурорам нужно более активно противодействовать экстремизму, количество таких преступлений возросло в стране, заявил президент России Владимир Путин."Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму, это другое важное направление работы. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России и попросил прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в стране.

https://ria.ru/20230315/destabilizatsiya-1858038836.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)