Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 15.03.2023 (обновлено: 14:57 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/putin-1858040420.html
Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму
Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму
Прокурорам нужно более активно противодействовать экстремизму, количество таких преступлений возросло в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:41
2023-03-15T14:57
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокурорам нужно более активно противодействовать экстремизму, количество таких преступлений возросло в стране, заявил президент России Владимир Путин."Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму, это другое важное направление работы. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России и попросил прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в стране.
https://ria.ru/20230315/destabilizatsiya-1858038836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал прокуроров активнее противодействовать экстремизму

Путин заявил, что число таких преступлений на почве экстремизма выросло

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокурорам нужно более активно противодействовать экстремизму, количество таких преступлений возросло в стране, заявил президент России Владимир Путин.
"Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму, это другое важное направление работы. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России и попросил прокуроров жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в стране.
Путин: прошу жестко реагировать на попытки дестабилизации жизни в стране - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Путин призвал жестко реагировать на попытки дестабилизации в стране
Вчера, 14:37
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала