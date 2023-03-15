https://ria.ru/20230315/putin-1858037871.html

Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних

Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних

Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с соцвыплатами, обеспечением жильем. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:34

2023-03-15T14:34

2023-03-15T14:51

владимир путин

общество

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с соцвыплатами, обеспечением жильем."Самое серьезное внимание прокуроры должны уделять защите прав несовершеннолетних. На этом остановлюсь отдельно. В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильем детей-сирот, в том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры. Я прошу незамедлительно реагировать на подобные недопустимые ситуации ", - сказал Путин в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.

https://ria.ru/20221108/sud-1829934239.html

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владимир путин, общество, генеральная прокуратура рф, россия