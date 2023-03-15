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Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних - РИА Новости, 15.03.2023
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14:34 15.03.2023 (обновлено: 14:51 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/putin-1858037871.html
Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних
Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних
Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с соцвыплатами, обеспечением жильем. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:34
2023-03-15T14:51
владимир путин
общество
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с соцвыплатами, обеспечением жильем."Самое серьезное внимание прокуроры должны уделять защите прав несовершеннолетних. На этом остановлюсь отдельно. В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильем детей-сирот, в том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры. Я прошу незамедлительно реагировать на подобные недопустимые ситуации ", - сказал Путин в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
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владимир путин, общество, генеральная прокуратура рф, россия
Владимир Путин, Общество, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних

Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с соцвыплатами, обеспечением жильем.
"Самое серьезное внимание прокуроры должны уделять защите прав несовершеннолетних. На этом остановлюсь отдельно. В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильем детей-сирот, в том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры. Я прошу незамедлительно реагировать на подобные недопустимые ситуации ", - сказал Путин в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
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Владимир ПутинОбществоГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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