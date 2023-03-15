https://ria.ru/20230315/putin-1858037871.html
Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних
Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних
Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с соцвыплатами, обеспечением жильем. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:34
2023-03-15T14:34
2023-03-15T14:51
владимир путин
общество
генеральная прокуратура рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a6fdd271fcc09729b18b3d96d8babc9e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних, задержки с соцвыплатами, обеспечением жильем."Самое серьезное внимание прокуроры должны уделять защите прав несовершеннолетних. На этом остановлюсь отдельно. В ряде регионов были факты задержки с положенными социальными выплатами, не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильем детей-сирот, в том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры. Я прошу незамедлительно реагировать на подобные недопустимые ситуации ", - сказал Путин в ходе в расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
https://ria.ru/20221108/sud-1829934239.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853424710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_649bfadc787c66a1c20ea226594d657f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, генеральная прокуратура рф, россия
Владимир Путин, Общество, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Путин призвал прокуроров реагировать на нарушения прав несовершеннолетних
Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних