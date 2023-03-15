https://ria.ru/20230315/putin-1858035695.html

Путин рассказал о позитивной динамике в борьбе с экстремизмом

Путин рассказал о позитивной динамике в борьбе с экстремизмом - РИА Новости, 15.03.2023

Путин рассказал о позитивной динамике в борьбе с экстремизмом

У прокуратуры России есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:30

2023-03-15T14:30

2023-03-15T14:39

безопасность

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. У прокуратуры России есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России."Целенаправленная работа прокуроров привела к сокращению числа проверок, необоснованного административного вмешательства в экономическую деловую жизнь. Есть и позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, в противодействии криминалу и коррупции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221123/odkb-1833658612.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин