https://ria.ru/20230315/putin-1858035695.html
Путин рассказал о позитивной динамике в борьбе с экстремизмом
Путин рассказал о позитивной динамике в борьбе с экстремизмом - РИА Новости, 15.03.2023
Путин рассказал о позитивной динамике в борьбе с экстремизмом
У прокуратуры России есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:30
2023-03-15T14:30
2023-03-15T14:39
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. У прокуратуры России есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России."Целенаправленная работа прокуроров привела к сокращению числа проверок, необоснованного административного вмешательства в экономическую деловую жизнь. Есть и позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, в противодействии криминалу и коррупции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221123/odkb-1833658612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о позитивной динамике в борьбе с экстремизмом
Путин: у прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. У прокуратуры России есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры России.
"Целенаправленная работа прокуроров привела к сокращению числа проверок, необоснованного административного вмешательства в экономическую деловую жизнь. Есть и позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, в противодействии криминалу и коррупции", - сказал Путин.
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