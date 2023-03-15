https://ria.ru/20230315/protest-1858123356.html
В Париже на акции протеста начались стычки радикалов с полицией
В Париже на акции протеста начались стычки радикалов с полицией - РИА Новости, 15.03.2023
В Париже на акции протеста начались стычки радикалов с полицией
На акции протеста против пенсионной реформы в Париже начались стычки радикалов с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:49
2023-03-15T18:49
2023-03-15T20:12
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ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости. На акции протеста против пенсионной реформы в Париже начались стычки радикалов с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости.Участники black bloc начали крушить автобусные остановки, поджигать мусорные баки и строить баррикады. Также они разбирают металлические ремонтные заграждения и разбивают ими витрины магазинов, затем закидывают внутрь петарды и мешки с мусором. В одном из офисов находилась сотрудница, которая оказалась осыпана битым стеклом. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.В Париже, как и во многих других французских городах, в среду проходит восьмая волна протестов против пенсионной реформы. На акции собрались несколько десятков тысяч человек. Колонна демонстрантов под флагами всех ведущих профсоюзов Франции пройдет от эспланады около Дворца инвалидов до площади Италии. В рядах протестующих много молодежи и представителей движения антикапиталистов, а также сторонников "желтых жилетов". Участники скандируют лозунги: "Мы можем выиграть!", "Сила у рабочих!", "Пенсию в 60 лет!". На плакатах участников можно прочитать: "Деньги — на зарплаты и пенсии, а не на войну или в карман акционеров!", "Да здравствуют парижские мусорщики!", "Макрон и Борн презирают французскую демократию", "Увеличивайте пенсии, а не пенсионный возраст". Главным требованием протестующих остается снижение пенсионного возраста до 60 лет. Французы скептически относятся к заявлениям властей о необходимости реформы, объясняя ее нехваткой бюджетных средств на выплату пенсий. Они убеждены, что страна должна более справедливо распределять богатства и ввести налог на сверхприбыль корпораций, а также прекратить увеличение военного бюджета.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошло уже семь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями протестующих со стражами порядка. Сенат Франции 11 марта одобрил проект пенсионной реформы, предложенный правительством страны. Шестнадцатого марта состоится голосование по тексту законопроекта в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента). Если и нижняя палата поддержит проведение реформы, то увеличение пенсионного возраста будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода.
https://ria.ru/20230216/frantsiya-1852362001.html
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Стычки радикалов с полицией во время акции против пенсионной реформы в Париже
На акции против пенсионной реформы в Париже произошли стычки радикалов с полицией
2023-03-15T18:49
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РИА Новости
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в мире, франция, элизабет борн, париж, италия
В мире, Франция, Элизабет Борн, Париж, Италия
В Париже на акции протеста начались стычки радикалов с полицией
В Париже на акции протеста против пенсионной реформы начались стычки радикалов с полицией
ПАРИЖ, 15 мар — РИА Новости. На акции протеста против пенсионной реформы в Париже начались стычки радикалов с полицией, сообщил корреспондент РИА Новости.
Участники black bloc начали крушить автобусные остановки, поджигать мусорные баки и строить баррикады. Также они разбирают металлические ремонтные заграждения и разбивают ими витрины магазинов, затем закидывают внутрь петарды и мешки с мусором. В одном из офисов находилась сотрудница, которая оказалась осыпана битым стеклом. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.
Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции
В Париже, как и во многих других французских городах, в среду проходит восьмая волна протестов против пенсионной реформы. На акции собрались несколько десятков тысяч человек. Колонна демонстрантов под флагами всех ведущих профсоюзов Франции
пройдет от эспланады около Дворца инвалидов до площади Италии. В рядах протестующих много молодежи и представителей движения антикапиталистов, а также сторонников "желтых жилетов".
Участники скандируют лозунги: "Мы можем выиграть!", "Сила у рабочих!", "Пенсию в 60 лет!". На плакатах участников можно прочитать: "Деньги — на зарплаты и пенсии, а не на войну или в карман акционеров!", "Да здравствуют парижские мусорщики!", "Макрон и Борн презирают французскую демократию", "Увеличивайте пенсии, а не пенсионный возраст".
Главным требованием протестующих остается снижение пенсионного возраста до 60 лет. Французы скептически относятся к заявлениям властей о необходимости реформы, объясняя ее нехваткой бюджетных средств на выплату пенсий. Они убеждены, что страна должна более справедливо распределять богатства и ввести налог на сверхприбыль корпораций, а также прекратить увеличение военного бюджета.
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошло уже семь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями протестующих со стражами порядка.
Сенат Франции 11 марта одобрил проект пенсионной реформы, предложенный правительством страны. Шестнадцатого марта состоится голосование по тексту законопроекта в Национальном собрании Франции (нижней палате парламента). Если и нижняя палата поддержит проведение реформы, то увеличение пенсионного возраста будет закреплено на законодательном уровне и вступит в силу через полгода.
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