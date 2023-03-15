Глава Приднестровья обвинил Украину в попытке втянуть республику в конфликт
Глава ПМР Красносельский: партия войны на Украине пытается втянуть республику в конфликт
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Партия войны на Украине пытается втянуть Приднестровье в вооруженный конфликт, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с депутатами Тирасполя и Днестровска.
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"Что касается Украины, не могу сказать, что вот вся власть Украины желает втянуть Приднестровье в конфликт военный. Нет. Есть, я так предполагаю, партия… войны на Украине, за которой стоят некоторые спецслужбы, вот которые желают раскачать ситуацию и желают втянуть Приднестровье в конфликт. Но это не вся власть Украины, надеюсь на то. Во всяком случае, таких фактов, что вот вся власть Украины- такого нет", - сказал Красносельский, слова которого приводит телеканал "Первый Приднестровский".
При этом он отверг причастность властей Молдавии к попыткам втянуть Приднестровье в конфликт. "Я не вижу, что вот власти Молдовы хотят втянуть нас в военный конфликт. Это объективная реальность", - подчеркнул Красносельский.
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщал, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы.
Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.