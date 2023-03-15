https://ria.ru/20230315/pridnestrove-1857914622.html

Глава Приднестровья обвинил Украину в попытке втянуть республику в конфликт

Глава Приднестровья обвинил Украину в попытке втянуть республику в конфликт - РИА Новости, 15.03.2023

Глава Приднестровья обвинил Украину в попытке втянуть республику в конфликт

Партия войны на Украине пытается втянуть Приднестровье в вооруженный конфликт, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T01:51

2023-03-15T01:51

2023-03-15T05:37

украина

тирасполь

молдавия

вадим красносельский

обсе

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Партия войны на Украине пытается втянуть Приднестровье в вооруженный конфликт, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский на встрече с депутатами Тирасполя и Днестровска.При этом он отверг причастность властей Молдавии к попыткам втянуть Приднестровье в конфликт. "Я не вижу, что вот власти Молдовы хотят втянуть нас в военный конфликт. Это объективная реальность", - подчеркнул Красносельский.Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Первый Приднестровский канал со ссылкой на следствие сообщал, что для этого был куплен Land Rover, в двери машины установили восемь килограммов гексогена, шурупы, гайки и проволоку. Взрыв должен был произойти, когда с ней поравняется приднестровский чиновник. В ходе оперативно-следственных мероприятий транспортное средство было изъято и обезврежено, назначены специальные экспертизы. Ранее прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.

https://ria.ru/20230314/pridnestrove-1857759510.html

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украина, тирасполь, молдавия, вадим красносельский, обсе, в мире