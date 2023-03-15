https://ria.ru/20230315/preparaty-1857927178.html

В Московском регионе накрыли крупную сеть по продаже запрещенных препаратов

В Московском регионе накрыли крупную сеть по продаже запрещенных препаратов - РИА Новости, 15.03.2023

В Московском регионе накрыли крупную сеть по продаже запрещенных препаратов

Полиция вскрыла масштабную сеть по продаже сильнодействующих препаратов через псевдоаптеки в Московском регионе, задержаны восемь "фармацевтов", изъято более... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T07:52

2023-03-15T07:52

2023-03-15T07:52

россия

москва

московская область (подмосковье)

ирина волк

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Полиция вскрыла масштабную сеть по продаже сильнодействующих препаратов через псевдоаптеки в Московском регионе, задержаны восемь "фармацевтов", изъято более 150 килограммов различных веществ, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительной информации, "фармацевты" промышляли с марта прошлого года по февраль текущего на территории Москвы и Подмосковья. Организатор криминальной схемы покупал сильнодействующие препараты через подконтрольные юрлица, после чего "товар" выводился в нелегальный оборот. Волк отметила, что фигуранты сбывали препараты через "псевдоаптеки" - нежилые помещения под вывесками аптечных пунктов. Тем не менее, вход для обычных покупателей в такие "аптеки" был закрыт: "товары" продавали только по предварительной договоренности и только постоянными клиентам. Ими, подчеркнула представитель МВД, становились наркозависимые граждане, которые покупали вещества по завышенным на 1000% ценам. "Обнаружено более 150 килограммов сильнодействующих веществ. Это порядка 13 тысяч флаконов, 50 тысяч таблеток и капсул, стоимость которых по ценам черного рынка составляет свыше 35 миллионов рублей. Кроме того, изъяты документация, денежные средства в сумме более 30 миллионов рублей, автомобили премиум-класса и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила она. Помимо подразделений российской полиции, в масштабной операции участвовали представители Общественного объединения правоохранительной направленности "Безопасная столица" и специалисты Росздравнадзора по Москве и Подмосковью. Задержанным предъявили обвинения в преступлениях, предусмотренных частью 3 статьи 234 УК РФ. "В отношении них избраны различные меры пресечения", - подытожила Волк, не приводя подробностей.

https://ria.ru/20230228/imuschestvo-1854824318.html

россия

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московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия