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Эффективность председательства России в Арктическом совете не снизилась - РИА Новости, 15.03.2023
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Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
13:51 15.03.2023 (обновлено: 14:43 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/predsedatelstvo-1858023931.html
Эффективность председательства России в Арктическом совете не снизилась
Эффективность председательства России в Арктическом совете не снизилась - РИА Новости, 15.03.2023
Эффективность председательства России в Арктическом совете не снизилась
Несмотря на игнорирования западными странами мероприятий, проводимых Россией в рамках председательства в Арктическом совете, эффективность работы не снизилась,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:51
2023-03-15T14:43
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
арктический совет
якутск
россия
чукотка
климат
республика саха (якутия)
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Несмотря на игнорирования западными странами мероприятий, проводимых Россией в рамках председательства в Арктическом совете, эффективность работы не снизилась, заявил директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта в соответствии с планом председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.Данькин напомнил, что Минвостокразвития отвечает за перечень мероприятий в рамках председательства в Арктическом совете.Данькин уточнил, что эта ситуация позволила расширить территории, на которых проводятся мероприятия, в частности добавились Чукотка, Камчатка, Томск, Ханты-Мансийск.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html
https://ria.ru/20230315/uchenye-1858008848.html
якутск
россия
чукотка
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арктический совет, якутск, россия, чукотка, климат, республика саха (якутия), министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Арктический совет, Якутск, Россия, Чукотка, Климат, Республика Саха (Якутия), Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)

Эффективность председательства России в Арктическом совете не снизилась

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкДиректор Департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин
Директор Департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Несмотря на игнорирования западными странами мероприятий, проводимых Россией в рамках председательства в Арктическом совете, эффективность работы не снизилась, заявил директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.
В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта в соответствии с планом председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
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Данькин напомнил, что Минвостокразвития отвечает за перечень мероприятий в рамках председательства в Арктическом совете.
«
"Конечно же, в том году нам как координаторам мероприятий тоже надо было реагировать на эту ситуацию, когда ряд зарубежных стран фактически стали игнорировать те мероприятия, которые в Российской Федерации проходили. Тогда было принято решение и председателем оргкомитета вице-премьером Юрием Петровичем Трутневым о том, чтобы переориентировать часть мероприятий, которые проходят в рамках председательства в Арктическом совете, на внутреннюю повестку", - сказал он.
Данькин уточнил, что эта ситуация позволила расширить территории, на которых проводятся мероприятия, в частности добавились Чукотка, Камчатка, Томск, Ханты-Мансийск.
«
"Мы тем самым вовлекли в повестку председательства в Арктическом совете многие города нашей страны. Второе - это позволило нам также направить свое действие, свои приглашения в те страны, которые до этого не такое активное участие принимали в Арктическом совете. А это в свою очередь расширяет в том числе компетенции, которые позволяют отвечать на вызовы, которые в Арктике происходят. Поэтому здесь сказать о том, что в данном случае снизилась эффективность председательства, я бы не сказал, поскольку мы смогли и внутреннюю повестку поднять и повысить интенсивность взаимодействия вузов на территории страны научных сообществ", - пояснил он.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
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Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыАрктический советЯкутскРоссияЧукоткаКлиматРеспублика Саха (Якутия)Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
 
 
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