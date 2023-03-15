Эффективность председательства России в Арктическом совете не снизилась
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкДиректор Департамента развития Арктической зоны Российской Федерации и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Несмотря на игнорирования западными странами мероприятий, проводимых Россией в рамках председательства в Арктическом совете, эффективность работы не снизилась, заявил директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.
В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта в соответствии с планом председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
Данькин напомнил, что Минвостокразвития отвечает за перечень мероприятий в рамках председательства в Арктическом совете.
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"Конечно же, в том году нам как координаторам мероприятий тоже надо было реагировать на эту ситуацию, когда ряд зарубежных стран фактически стали игнорировать те мероприятия, которые в Российской Федерации проходили. Тогда было принято решение и председателем оргкомитета вице-премьером Юрием Петровичем Трутневым о том, чтобы переориентировать часть мероприятий, которые проходят в рамках председательства в Арктическом совете, на внутреннюю повестку", - сказал он.
Данькин уточнил, что эта ситуация позволила расширить территории, на которых проводятся мероприятия, в частности добавились Чукотка, Камчатка, Томск, Ханты-Мансийск.
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"Мы тем самым вовлекли в повестку председательства в Арктическом совете многие города нашей страны. Второе - это позволило нам также направить свое действие, свои приглашения в те страны, которые до этого не такое активное участие принимали в Арктическом совете. А это в свою очередь расширяет в том числе компетенции, которые позволяют отвечать на вызовы, которые в Арктике происходят. Поэтому здесь сказать о том, что в данном случае снизилась эффективность председательства, я бы не сказал, поскольку мы смогли и внутреннюю повестку поднять и повысить интенсивность взаимодействия вузов на территории страны научных сообществ", - пояснил он.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.