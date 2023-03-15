https://ria.ru/20230315/predsedatelstvo-1858023931.html

Эффективность председательства России в Арктическом совете не снизилась

Эффективность председательства России в Арктическом совете не снизилась - РИА Новости, 15.03.2023

Эффективность председательства России в Арктическом совете не снизилась

Несмотря на игнорирования западными странами мероприятий, проводимых Россией в рамках председательства в Арктическом совете, эффективность работы не снизилась,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:51

2023-03-15T13:51

2023-03-15T14:43

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

арктический совет

якутск

россия

чукотка

климат

республика саха (якутия)

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Несмотря на игнорирования западными странами мероприятий, проводимых Россией в рамках председательства в Арктическом совете, эффективность работы не снизилась, заявил директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием, которая пройдет в Якутске с 22 по 24 марта в соответствии с планом председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.Данькин напомнил, что Минвостокразвития отвечает за перечень мероприятий в рамках председательства в Арктическом совете.Данькин уточнил, что эта ситуация позволила расширить территории, на которых проводятся мероприятия, в частности добавились Чукотка, Камчатка, Томск, Ханты-Мансийск.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html

https://ria.ru/20230315/uchenye-1858008848.html

якутск

россия

чукотка

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

арктический совет, якутск, россия, чукотка, климат, республика саха (якутия), министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)