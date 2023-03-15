https://ria.ru/20230315/potrebiteli-1857494557.html

Всемирный день прав потребителя

Всемирный день прав потребителя - РИА Новости, 15.03.2023

Всемирный день прав потребителя

Всемирный день прав потребителя (World Consumer Rights Day) ежегодно отмечается под эгидой ООН 15 марта с целью привлечь внимание к правам и нуждам... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T02:01

2023-03-15T02:01

2023-03-15T02:01

справки

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

оон

михаил мишустин

россия

экономика

потребители

союз потребителей

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Всемирный день прав потребителя (World Consumer Rights Day) ежегодно отмечается под эгидой ООН 15 марта с целью привлечь внимание к правам и нуждам потребителей. Впервые этот день отметили в 1983 году по инициативе Международной организации потребителей (Consumer International), созданной в 1960 году и объединяющей 200 организаций в 100 странах.Дата 15 марта была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1962 году состоялось выступление 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди в конгрессе США, в котором он дал определение понятию "потребитель" и выделил четыре неотъемлемых его права: право на безопасность, на информацию, на выбор товаров и услуг по конкурентоспособным ценам и право быть выслушанным.В 1985 году ООН дополнила речь Кеннеди, позже названную Биллем о правах потребителей, еще четырьмя постулатами: право на удовлетворение основных потребностей, на возмещение ущерба, на просвещение потребителей и право на здоровую окружающую среду. 9 апреля 1985 года Генассамблея ООН приняла Руководящие принципы для защиты интересов потребителей. С принятием этих принципов потребительские права получили международное признание и законность. В них предусмотрены положения, которыми должны руководствоваться правительства при определении политики и разработке законодательства в области защиты интересов потребителей. Это способствовало развитию международного сотрудничества в этой области. Позднее принципы были расширены Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) в резолюции от 26 июля 1999 года и пересмотрены Генассамблеей ООН в резолюции от 22 декабря 2015 года.В обновленных принципах доступ к основным товарам и услугам и защита уязвимых и обездоленных потребителей были признаны новыми законными потребностями потребителей. В них вошло более 90% рекомендаций Международной организации потребителей. В 1989 году в СССР была создана Всесоюзная федерация потребительских обществ, куда вошли антимонопольный комитет, Госстандарт (ныне Росстандарт), санэпиднадзор, общества потребителей, кредитные союзы и т.п. С их помощью множество людей сумели отстоять свои интересы в сложных ситуациях, нередко возникающих по обе стороны прилавка и в сфере услуг.Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений – большинство всех реально работающих в России организаций по защите прав потребителей.Россия впервые отметила Всемирный день прав потребителя в 1992 году, когда был принят закон РФ "О защите прав потребителей", законодательно закрепивший потребительские права граждан, а также права и обязанности организаций, торгующих или оказывающих услуги системы защиты прав потребителей. Более широко этот праздник отмечался во всех регионах в 1994 году, но официально начало ему положено в 1996 году с момента вступления России в Международную организацию потребителей.Ежегодно Consumer International определяет тематику Всемирного дня защиты прав потребителей. В 2023 году его тема – "Расширение прав и возможностей потребителей путем перехода к чистой энергии". В условиях самого серьезного кризиса стоимости жизни за последнее поколение и в условиях, когда энергетический мир резко реагирует на проблемы с поставками и изменением климата, нужно найти объединить усилия для перехода к экологически чистой энергии. По данным межправительственной группы экспертов по изменению климата, изменения со стороны спроса могут сократить выбросы парниковых газов до 70% к 2050 году. Сегодня к наиболее экологичным и безопасным технологиям по производству энергии относятся электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Высокая доля ВИЭ-электростанций на солнце и ветре в энергобалансе уже стала реальностью во многих странах мира. В лидерах – страны Европы. Так, в Дании солнечные и ветровые электростанции вырабатывают 63% электроэнергии, в Греции – 36%, в Португалии, Ирландии и Нидерландах – 34%, в Германии и Испании – 33%. Согласно данным IRENA (Международное агентство по возобновляемым источникам энергии), на конец 2021 года суммарная установленная электрическая мощность ВИЭ в мире достигла 3 063,9 гигаватт, а их доля в общей установленной электрической мощности мировой энергосистемы выросла за 10 лет с 26,2% до 38,3%.В 2021 году Китай стал первой страной в мире, в которой установленная мощность ВИЭ превысила один тераватт (ТВт). При этом Китай также занимает лидирующие позиции почти по всем видам технологий ВИЭ. Россия по данному показателю (56,6 гигаватт) располагается на 11-м месте в мире в основном за счет крупных ГЭС (около 91%), построенных в СССР.Китай, США, Индия, Бразилия и Германия – пять рынков с высочайшими темпами роста, на которые пришлось около 72,5% новых мощностей ВИЭ. Согласно докладу Международного энергетического агентства, в 2022-2027 годах ВИЭ станут крупнейшим источником электроэнергии в мире, их мощности вырастут на 2400 гигаватт (что равно всей мощности электроэнергетики Китая). Количество вырабатываемой электроэнергия от ветра и солнечных батарей увеличится более чем вдвое за пять лет, обеспечив почти 20% мирового производства электроэнергии в 2027 году. В 2021 году премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости постепенного отказа от существующего нефтегазового сценария и важности развития альтернативной энергетики, назвав низкоуглеродную энергетику "новой реальностью".В том же году по итогам стратегической сессии "Адаптация России к глобальному энергопереходу" был одобрен общий подход к планированию и реализации мер в этой области в рамках "Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года". В документе обозначено снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза за счет развития системы экологического мониторинга, внедрение наилучших доступных технологий, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. Это включает создание механизмов поддержки "зеленых проектов", переход на транспортные средства, использующие альтернативные виды топлива и энергии, перевод энергетики и ЖКХ на экологически чистые технологии и виды топлива. В частности, запланировано создание системы обращения сертификатов происхождения электроэнергии на ВИЭ и на низкоуглеродных генерирующих объектах, создание и развитие механизма "зеленых облигаций" и пр. В январе 2023 года был опубликован проект схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы. В прогнозе потребления учтено свыше 1300 инвестиционных проектов суммарным потреблением электрической энергии 85,8 миллиардов киловатт-час. Прогноз потребления электрической энергии по ЕЭС России предполагает к 2028 году его увеличение до 1233,1 миллиардов киловатт-час. Общий объем инвестиций для реализации мероприятий проекта должен составить 2778,38 миллиарда рублей с НДС. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), оон, михаил мишустин, россия, экономика, потребители, союз потребителей, всемирный день защиты прав потребителей, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество защиты прав потребителей, общество защиты прав потребителей (оззп), международная конфедерация обществ потребителей