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Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию - РИА Новости, 15.03.2023
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15:16 15.03.2023 (обновлено: 15:17 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/poslanie-1858054778.html
Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию
Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию - РИА Новости, 15.03.2023
Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 16 марта проведет совещание онлайн с членами правительства о реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:16
2023-03-15T15:17
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
андрей белоусов
татьяна голикова
россия
политика
правительство рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 марта проведет совещание онлайн с членами правительства о реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля. Докладчиками по различным социальным и экономическим вопросам выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.
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владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей белоусов, татьяна голикова, россия, политика, правительство рф
Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Россия, Политика, Правительство РФ
Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию

Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию 16 марта

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Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 марта проведет совещание онлайн с членами правительства о реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Президент России в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации о реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному собранию РФ и ходе работы по решению стратегических задач развития", - говорится в сообщении.
Докладчиками по различным социальным и экономическим вопросам выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.
 
Владимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Андрей БелоусовТатьяна ГоликоваРоссияПолитикаПравительство РФ
 
 
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