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Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию

Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию - РИА Новости, 15.03.2023

Путин обсудит с правительством реализацию послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 16 марта проведет совещание онлайн с членами правительства о реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:16

2023-03-15T15:16

2023-03-15T15:17

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

андрей белоусов

татьяна голикова

россия

политика

правительство рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 марта проведет совещание онлайн с членами правительства о реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля. Докладчиками по различным социальным и экономическим вопросам выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер.

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владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей белоусов, татьяна голикова, россия, политика, правительство рф