https://ria.ru/20230315/porok-1857989058.html

Жителю Новосибирска исправили порок сердца, чтобы удалить раковую опухоль

Жителю Новосибирска исправили порок сердца, чтобы удалить раковую опухоль - РИА Новости, 15.03.2023

Жителю Новосибирска исправили порок сердца, чтобы удалить раковую опухоль

Хирурги разных направлений в Новосибирске смогли помочь 66-летнему мужчине с раковой опухолью в кишечнике, удалить которую было опасно из-за порока сердца и... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:07

2023-03-15T12:07

2023-03-15T12:07

здоровье - общество

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Хирурги разных направлений в Новосибирске смогли помочь 66-летнему мужчине с раковой опухолью в кишечнике, удалить которую было опасно из-за порока сердца и целого ряда других серьезных сопутствующих заболеваний, сообщает в среду Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ. В феврале в клинику Мешалкина поступил пенсионер, которому требовалась срочная операция по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки. Однако ситуацию осложняла хроническая сердечная недостаточность на фоне сложного приобретенного порока сердца, а сопутствующие диагнозы - сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь третьей стадии крайне высокого риска и хроническая анемия - максимально усложняли задачу врачей. "Главная проблема пациента – это быстро прогрессирующий рак. Но оперировать кишечник до кардинального решения проблемы с сердцем, по мнению анестезиологов, было опасно. В то же время для открытой хирургии сердца существовал встречный риск со стороны опухоли: ранее два раза она уже давала серьезные кровотечения, значит, искусственное кровообращение применять нельзя. Порочный круг", - рассказал сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Олег Крестьянинов. Он пояснил, что в связи с этим первым этапом было решено выполнить пациенту протезирование аортального клапана с помощью малотравматичной процедуры через катетер. Однако на пути хирургов оказались сразу четыре анатомические аномалии сердца и системы аорты пациента, каждая из которых несет в себе повышенную сложность для процедуры эндопротезирования. "Во-первых, у пациента оказался двустворчатый аортальный клапан (вероятно, врожденная аномалия) и крайне выраженный неравномерный кальциноз створок этого клапана. Во-вторых, восходящий отдел аорты был расширен до 53 мм. Третья особенность – горизонтальный тип корня аорты, что существенно осложняет заведение протеза внутрь с помощью катетера. Наконец, четвертая аномалия – выраженная извитость грудного отдела аорты. При этом размер протеза в связи с ростом и весом пациента был максимальным из всех существующих", - рассказали в клинике Мешалкина. Тем не менее, хирургическая бригада под руководством Олега Крестьянинова успешно справилась с задачей: аортальный клапан имплантировали эндоваскулярным путем с хорошим гемодинамическим эффектом. Спустя 12 дней пациенту провели второе вмешательство – объемное хирургическое лечение рака. Операцию хирурги-онкологи провели с помощью лапароскопических технологий с видеоассистенцией. При этом осложнений, в том числе со стороны сердца, не возникло. В клинике добавили, что пациент на ногах, бодр, позитивно настроен и готовится пройти химиотерапию.

https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html

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новосибирск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, новосибирск