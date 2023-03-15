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Жителю Новосибирска исправили порок сердца, чтобы удалить раковую опухоль
Жителю Новосибирска исправили порок сердца, чтобы удалить раковую опухоль - РИА Новости, 15.03.2023
Жителю Новосибирска исправили порок сердца, чтобы удалить раковую опухоль
Хирурги разных направлений в Новосибирске смогли помочь 66-летнему мужчине с раковой опухолью в кишечнике, удалить которую было опасно из-за порока сердца и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:07
2023-03-15T12:07
2023-03-15T12:07
здоровье - общество
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Хирурги разных направлений в Новосибирске смогли помочь 66-летнему мужчине с раковой опухолью в кишечнике, удалить которую было опасно из-за порока сердца и целого ряда других серьезных сопутствующих заболеваний, сообщает в среду Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ. В феврале в клинику Мешалкина поступил пенсионер, которому требовалась срочная операция по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки. Однако ситуацию осложняла хроническая сердечная недостаточность на фоне сложного приобретенного порока сердца, а сопутствующие диагнозы - сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь третьей стадии крайне высокого риска и хроническая анемия - максимально усложняли задачу врачей. "Главная проблема пациента – это быстро прогрессирующий рак. Но оперировать кишечник до кардинального решения проблемы с сердцем, по мнению анестезиологов, было опасно. В то же время для открытой хирургии сердца существовал встречный риск со стороны опухоли: ранее два раза она уже давала серьезные кровотечения, значит, искусственное кровообращение применять нельзя. Порочный круг", - рассказал сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Олег Крестьянинов. Он пояснил, что в связи с этим первым этапом было решено выполнить пациенту протезирование аортального клапана с помощью малотравматичной процедуры через катетер. Однако на пути хирургов оказались сразу четыре анатомические аномалии сердца и системы аорты пациента, каждая из которых несет в себе повышенную сложность для процедуры эндопротезирования. "Во-первых, у пациента оказался двустворчатый аортальный клапан (вероятно, врожденная аномалия) и крайне выраженный неравномерный кальциноз створок этого клапана. Во-вторых, восходящий отдел аорты был расширен до 53 мм. Третья особенность – горизонтальный тип корня аорты, что существенно осложняет заведение протеза внутрь с помощью катетера. Наконец, четвертая аномалия – выраженная извитость грудного отдела аорты. При этом размер протеза в связи с ростом и весом пациента был максимальным из всех существующих", - рассказали в клинике Мешалкина. Тем не менее, хирургическая бригада под руководством Олега Крестьянинова успешно справилась с задачей: аортальный клапан имплантировали эндоваскулярным путем с хорошим гемодинамическим эффектом. Спустя 12 дней пациенту провели второе вмешательство – объемное хирургическое лечение рака. Операцию хирурги-онкологи провели с помощью лапароскопических технологий с видеоассистенцией. При этом осложнений, в том числе со стороны сердца, не возникло. В клинике добавили, что пациент на ногах, бодр, позитивно настроен и готовится пройти химиотерапию.
https://ria.ru/20230314/nauka-1857595322.html
https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, новосибирск
Здоровье - Общество, Новосибирск
Жителю Новосибирска исправили порок сердца, чтобы удалить раковую опухоль
Мужчине в Новосибирске исправили порок сердца, чтобы удалить раковую опухоль в кишечнике
НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Хирурги разных направлений в Новосибирске смогли помочь 66-летнему мужчине с раковой опухолью в кишечнике, удалить которую было опасно из-за порока сердца и целого ряда других серьезных сопутствующих заболеваний, сообщает в среду Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ.
В феврале в клинику Мешалкина поступил пенсионер, которому требовалась срочная операция по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки. Однако ситуацию осложняла хроническая сердечная недостаточность на фоне сложного приобретенного порока сердца, а сопутствующие диагнозы - сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь третьей стадии крайне высокого риска и хроническая анемия - максимально усложняли задачу врачей.
"Главная проблема пациента – это быстро прогрессирующий рак. Но оперировать кишечник до кардинального решения проблемы с сердцем, по мнению анестезиологов, было опасно. В то же время для открытой хирургии сердца существовал встречный риск со стороны опухоли: ранее два раза она уже давала серьезные кровотечения, значит, искусственное кровообращение применять нельзя. Порочный круг", - рассказал сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук Олег Крестьянинов.
Он пояснил, что в связи с этим первым этапом было решено выполнить пациенту протезирование аортального клапана с помощью малотравматичной процедуры через катетер. Однако на пути хирургов оказались сразу четыре анатомические аномалии сердца и системы аорты пациента, каждая из которых несет в себе повышенную сложность для процедуры эндопротезирования.
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"Во-первых, у пациента оказался двустворчатый аортальный клапан (вероятно, врожденная аномалия) и крайне выраженный неравномерный кальциноз створок этого клапана. Во-вторых, восходящий отдел аорты был расширен до 53 мм. Третья особенность – горизонтальный тип корня аорты, что существенно осложняет заведение протеза внутрь с помощью катетера. Наконец, четвертая аномалия – выраженная извитость грудного отдела аорты. При этом размер протеза в связи с ростом и весом пациента был максимальным из всех существующих", - рассказали в клинике Мешалкина.
Тем не менее, хирургическая бригада под руководством Олега Крестьянинова успешно справилась с задачей: аортальный клапан имплантировали эндоваскулярным путем с хорошим гемодинамическим эффектом. Спустя 12 дней пациенту провели второе вмешательство – объемное хирургическое лечение рака. Операцию хирурги-онкологи провели с помощью лапароскопических технологий с видеоассистенцией. При этом осложнений, в том числе со стороны сердца, не возникло. В клинике добавили, что пациент на ногах, бодр, позитивно настроен и готовится пройти химиотерапию.
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