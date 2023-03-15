https://ria.ru/20230315/popravki-1857917812.html

В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО - РИА Новости, 15.03.2023

В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

Поправки в закон "О гражданстве", поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T03:29

2023-03-15T03:29

2023-03-15T10:12

россия

константин затулин

госдума рф

снг

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Поправки в закон "О гражданстве", поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и дискредитацию специальной военной операции, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Константин Затулин.В проекте закона, который приняли в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского паспорта.

https://ria.ru/20230301/popravki-1855109859.html

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россия, константин затулин, госдума рф, снг, общество