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В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО - РИА Новости, 15.03.2023
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03:29 15.03.2023 (обновлено: 10:12 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/popravki-1857917812.html
В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО
В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО - РИА Новости, 15.03.2023
В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО
Поправки в закон "О гражданстве", поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T03:29
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россия
константин затулин
госдума рф
снг
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Поправки в закон "О гражданстве", поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и дискредитацию специальной военной операции, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Константин Затулин.В проекте закона, который приняли в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского паспорта.
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россия, константин затулин, госдума рф, снг, общество
Россия, Константин Затулин, Госдума РФ, СНГ, Общество
В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

Поправки в закон предполагают лишение приобретенного гражданства за дискредитацию СВО

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПервый заместитель комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин
Первый заместитель комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Поправки в закон "О гражданстве", поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и дискредитацию специальной военной операции, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Константин Затулин.
«

"Такие поправки есть, <…> связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связанной с дискредитацией там специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены", — сказал он.

В проекте закона, который приняли в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского паспорта.
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РоссияКонстантин ЗатулинГосдума РФСНГОбщество
 
 
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