https://ria.ru/20230315/popravki-1857917812.html
В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО
В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО - РИА Новости, 15.03.2023
В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО
Поправки в закон "О гражданстве", поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T03:29
2023-03-15T03:29
2023-03-15T10:12
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Поправки в закон "О гражданстве", поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и дискредитацию специальной военной операции, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Константин Затулин.В проекте закона, который приняли в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского паспорта.
https://ria.ru/20230301/popravki-1855109859.html
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россия, константин затулин, госдума рф, снг, общество
Россия, Константин Затулин, Госдума РФ, СНГ, Общество
В России хотят лишать приобретенного гражданства за дискредитацию СВО
Поправки в закон предполагают лишение приобретенного гражданства за дискредитацию СВО
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Поправки в закон "О гражданстве", поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и дискредитацию специальной военной операции, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Константин Затулин.
«
"Такие поправки есть, <…> связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связанной с дискредитацией там специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены", — сказал он.
В проекте закона, который приняли в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского паспорта.
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