https://ria.ru/20230315/pomosch-1858005447.html

Дания создаст фонд помощи Украине объемом в миллиард долларов

Дания создаст фонд помощи Украине объемом в миллиард долларов - РИА Новости, 15.03.2023

Дания создаст фонд помощи Украине объемом в миллиард долларов

Правительство Дании в среду объявило о создании фонда помощи Украине, объем которого составит 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов), сообщает... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:54

2023-03-15T12:54

2023-03-15T12:54

в мире

украина

дания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_762364d58f3600a9b38cd5bca8f35845.jpg

ЦЮРИХ, 15 мар - РИА Новости. Правительство Дании в среду объявило о создании фонда помощи Украине, объем которого составит 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов), сообщает агентство Рейтер. "Фонд, создание которого было согласовано с широким большинством партий в парламенте, направит 5,4 миллиарда крон (776 миллионов долларов) на военную помощь, 1,2 миллиарда на гражданскую помощь (172 миллиона долларов) и 0,4 миллиарда (57 миллионов долларов) на усилия датских компаний по восстановлению Украины", - говорится в сообщении. По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, распределение средств в фонде "в значительной степени отражает пожелания Украины, которые помимо военной и гуманитарной помощи теперь касаются и восстановления". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230315/latviya-1857946204.html

https://ria.ru/20230314/sunak-1857675621.html

украина

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, дания