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Дания создаст фонд помощи Украине объемом в миллиард долларов - РИА Новости, 15.03.2023
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12:54 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/pomosch-1858005447.html
Дания создаст фонд помощи Украине объемом в миллиард долларов
Дания создаст фонд помощи Украине объемом в миллиард долларов - РИА Новости, 15.03.2023
Дания создаст фонд помощи Украине объемом в миллиард долларов
Правительство Дании в среду объявило о создании фонда помощи Украине, объем которого составит 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов), сообщает... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:54
2023-03-15T12:54
в мире
украина
дания
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ЦЮРИХ, 15 мар - РИА Новости. Правительство Дании в среду объявило о создании фонда помощи Украине, объем которого составит 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов), сообщает агентство Рейтер. "Фонд, создание которого было согласовано с широким большинством партий в парламенте, направит 5,4 миллиарда крон (776 миллионов долларов) на военную помощь, 1,2 миллиарда на гражданскую помощь (172 миллиона долларов) и 0,4 миллиарда (57 миллионов долларов) на усилия датских компаний по восстановлению Украины", - говорится в сообщении. По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, распределение средств в фонде "в значительной степени отражает пожелания Украины, которые помимо военной и гуманитарной помощи теперь касаются и восстановления". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230315/latviya-1857946204.html
https://ria.ru/20230314/sunak-1857675621.html
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в мире, украина, дания
В мире, Украина, Дания
Дания создаст фонд помощи Украине объемом в миллиард долларов

Правительство Дании объявило о создании фонда помощи Украине объемом в миллиард долларов

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 15 мар - РИА Новости. Правительство Дании в среду объявило о создании фонда помощи Украине, объем которого составит 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов), сообщает агентство Рейтер.
"Фонд, создание которого было согласовано с широким большинством партий в парламенте, направит 5,4 миллиарда крон (776 миллионов долларов) на военную помощь, 1,2 миллиарда на гражданскую помощь (172 миллиона долларов) и 0,4 миллиарда (57 миллионов долларов) на усилия датских компаний по восстановлению Украины", - говорится в сообщении.
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По словам министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена, распределение средств в фонде "в значительной степени отражает пожелания Украины, которые помимо военной и гуманитарной помощи теперь касаются и восстановления".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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