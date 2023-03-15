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Польские СМИ сообщили о ликвидации "российской шпионской сети" - РИА Новости, 15.03.2023
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18:34 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/polsha-1858119473.html
Польские СМИ сообщили о ликвидации "российской шпионской сети"
Польские СМИ сообщили о ликвидации "российской шпионской сети" - РИА Новости, 15.03.2023
Польские СМИ сообщили о ликвидации "российской шпионской сети"
Польская радиостанция RMF FM сообщила о ликвидации российской шпионской сети, готовившей диверсии. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:34
2023-03-15T18:34
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украина
польша
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Польская радиостанция RMF FM сообщила о ликвидации российской шпионской сети, готовившей диверсии. "Польские спецслужбы ликвидировали шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести в нашей стране подготовку к диверсионным действиям", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, "шпионы" установили видеокамеры на железнодорожных маршрутах. "Шпионы на важных маршрутах и железнодорожных узлах спрятали камеры, которые фиксировали движение и передавали изображение в сеть. Отмечается, что речь идет в основном о участках железнодорожных маршрутов в Подкарпатском воеводстве - в том числе в окрестностях аэропорта Ясенка, который является главным перевалочным пунктом западного вооружения и боеприпасов для Украины. По данным радиостанции, по данному делу были задержаны шесть человек, которые "являются иностранцами из-за нашей восточной границы и работали по заданию российских спецслужб. Также сообщается, что в состояние повышенной готовности были приведены сотрудники спецслужб и полиции.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html
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в мире, россия, украина, польша
В мире, Россия, Украина, Польша
Польские СМИ сообщили о ликвидации "российской шпионской сети"

Польская RMF FM сообщила о ликвидации "российской шпионской сети", готовившей диверсии

© Depositphotos.com / jacek_kadajВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Польская радиостанция RMF FM сообщила о ликвидации российской шпионской сети, готовившей диверсии.
"Польские спецслужбы ликвидировали шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести в нашей стране подготовку к диверсионным действиям", - говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, "шпионы" установили видеокамеры на железнодорожных маршрутах. "Шпионы на важных маршрутах и железнодорожных узлах спрятали камеры, которые фиксировали движение и передавали изображение в сеть.
Отмечается, что речь идет в основном о участках железнодорожных маршрутов в Подкарпатском воеводстве - в том числе в окрестностях аэропорта Ясенка, который является главным перевалочным пунктом западного вооружения и боеприпасов для Украины.
По данным радиостанции, по данному делу были задержаны шесть человек, которые "являются иностранцами из-за нашей восточной границы и работали по заданию российских спецслужб.
Также сообщается, что в состояние повышенной готовности были приведены сотрудники спецслужб и полиции.
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