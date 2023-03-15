https://ria.ru/20230315/polsha-1857968118.html
Депутатский офис министра обороны Польши забросали камнями
Депутатский офис министра обороны Польши забросали камнями - РИА Новости, 15.03.2023
Депутатский офис министра обороны Польши забросали камнями
Депутатский офис вице-премьера, министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака забросали камнями, сообщил пресс-секретарь правящей партии Польши "Право и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:13
2023-03-15T11:13
2023-03-15T11:25
в мире
польша
варшава
мариуш блащак
рафал бохенек
право и справедливость
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Депутатский офис вице-премьера, министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака забросали камнями, сообщил пресс-секретарь правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Рафал Бохенек. Блащак, будучи вице-премьером правительства и министром национальной обороны Польши, также является депутатом сейма Польши от "Права и справедливости". "Сегодня не менее трех камней из рук неизвестных полетели в окно депутатского офиса вице-премьера Мариуша Блащака в Легионово (под Варшавой – ред.)", - написал Бохенек в Twitter. Свою запись он сопроводил фотоснимками разбитых окон. Пресс-секретарь PiS склонен обвинять в произошедшем польскую оппозицию. "Когда не имеют аргументов по существу, используют аргумент силы и агрессии... Оппозиция, прекрати нагнетать", - написал Бохенек. В свою очередь представитель полиции Легионово Юстина Стопиньская заявила журналистам, что в результате инцидента никто не пострадал, в момент, когда в стекла были брошены камни, внутри офиса никого не было.
https://ria.ru/20230313/aktivisty-1857565288.html
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в мире, польша, варшава, мариуш блащак, рафал бохенек, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Мариуш Блащак, Рафал Бохенек, Право и справедливость
Депутатский офис министра обороны Польши забросали камнями
Депутатский офис министра обороны Польши Мариуша Блащака забросали камнями
ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости.
Депутатский офис вице-премьера, министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака забросали камнями, сообщил
пресс-секретарь правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Рафал Бохенек.
Блащак, будучи вице-премьером правительства и министром национальной обороны Польши, также является депутатом сейма Польши от "Права и справедливости".
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"Сегодня не менее трех камней из рук неизвестных полетели в окно депутатского офиса вице-премьера Мариуша Блащака в Легионово (под Варшавой
– ред.)", - написал Бохенек в Twitter.
Свою запись он сопроводил фотоснимками разбитых окон.
Пресс-секретарь PiS склонен обвинять в произошедшем польскую оппозицию. "Когда не имеют аргументов по существу, используют аргумент силы и агрессии... Оппозиция, прекрати нагнетать", - написал Бохенек.
В свою очередь представитель полиции Легионово Юстина Стопиньская заявила журналистам, что в результате инцидента никто не пострадал, в момент, когда в стекла были брошены камни, внутри офиса никого не было.
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