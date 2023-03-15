Херш выразил уверенность, что Байден не признает подрыв "Северных потоков"
Журналист Херш выразил уверенность, что Байден не сознается в подрыве "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его окружение вряд ли когда-либо сознаются в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", заявил американский журналист Сеймур Херш.
По его словам, у главы государства и его помощников по национальной безопасности нет ни мужества, ни чести для того, чтобы как-то объяснить произошедшее.
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"На данном этапе, если не случится крупного дезертирства среди тех немногих, кто в курсе, Байден и его помощники, вероятнее всего, никогда не признают правды", — написал Херш в своем блоге.
Журналист также обвинил Байдена в игнорировании европейских союзников Америки. По его словам, одобрив уничтожение "Северных потоков", он подверг их риску оказаться не в состоянии обогреть свои народы.
Кроме того, Херш предположил, что взрывы неслучайно прогремели спустя десять дней после того, как Владимир Путин на пресс-конференции в Ташкенте предложил Западу снять санкции против "Северного потока — 2". Тогда российский президент призвал ввести трубопровод в строй, чтобы решить проблему дефицита газа.
В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на газовых магистралях. Согласно его версии, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.