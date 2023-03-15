https://ria.ru/20230315/podryv-1858141613.html

Херш выразил уверенность, что Байден не признает подрыв "Северных потоков"

Херш выразил уверенность, что Байден не признает подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 15.03.2023

Херш выразил уверенность, что Байден не признает подрыв "Северных потоков"

Президент США Джо Байден и его окружение вряд ли когда-либо сознаются в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", заявил американский журналист... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:52

2023-03-15T19:52

2023-03-15T20:16

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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его окружение вряд ли когда-либо сознаются в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", заявил американский журналист Сеймур Херш.По его словам, у главы государства и его помощников по национальной безопасности нет ни мужества, ни чести для того, чтобы как-то объяснить произошедшее.Журналист также обвинил Байдена в игнорировании европейских союзников Америки. По его словам, одобрив уничтожение "Северных потоков", он подверг их риску оказаться не в состоянии обогреть свои народы.Кроме того, Херш предположил, что взрывы неслучайно прогремели спустя десять дней после того, как Владимир Путин на пресс-конференции в Ташкенте предложил Западу снять санкции против "Северного потока — 2". Тогда российский президент призвал ввести трубопровод в строй, чтобы решить проблему дефицита газа.В феврале лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью c расследованием взрывов на газовых магистралях. Согласно его версии, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали трубопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.Как уточнил журналист, решение об операции принимал Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Поводом стали опасения, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне все эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230315/potok-1858056098.html

https://ria.ru/20230314/vzryvy-1857882380.html

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в мире, сша, россия, норвегия, цены на нефть, джо байден, владимир путин, северный поток, северный поток — 2