https://ria.ru/20230315/po-1858043171.html

Краснов поручил взять на контроль переход госорганов на отечественное ПО

Краснов поручил взять на контроль переход госорганов на отечественное ПО - РИА Новости, 15.03.2023

Краснов поручил взять на контроль переход госорганов на отечественное ПО

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам установить контроль за своевременным переходом государственных органов на отечественное программное... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:47

2023-03-15T14:47

2023-03-15T14:47

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам установить контроль за своевременным переходом государственных органов на отечественное программное обеспечение, передает корреспондент РИА Новости. "Следует установить контроль за своевременным переходом госорганов на работу с отечественным программным обеспечением, внедрением технологий, препятствующих несанкционированному доступу к информационным базам. Скоординируйте усилия правоохранителей по пресечению незаконного использования персональных данных граждан", - сказал Краснов на расширенной коллегии надзорного ведомства. Он напомнил, что государство выделяет "колоссальные финансовые средства", в том числе, в рамках нацпроекта "Цифровая экономика": "Необходимо контролировать их целевое использование".

https://ria.ru/20230221/lgota-1853402963.html

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2023

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игорь краснов, общество