https://ria.ru/20230315/pershenie-1857912048.html
Врач назвал неожиданную причину першения в горле
Врач назвал неожиданную причину першения в горле - РИА Новости, 15.03.2023
Врач назвал неожиданную причину першения в горле
О каких проблемах может предупреждать першение в горле и почему при появлении этого симптома важно вовремя обратиться к специалисту, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T02:10
2023-03-15T02:10
2023-03-15T02:10
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. О каких проблемах может предупреждать першение в горле и почему при появлении этого симптома важно вовремя обратиться к специалисту, объяснил в интервью радио Sputnik лор-врач Дмитрий Суббота.Причиной першения в горле нередко бывает простуда, но если это некомфортное ощущение беспокоит человека регулярно, речь может идти о хроническом заболевании, предупредил Суббота. По словам врача, неприятное щекотание и покалывание в горле легко принять за реакцию на сухой воздух.При длительном першении в горле следует обратиться к врачу, считает он."Не нужно игнорировать лор-заболевания, в том числе фарингит, иначе ситуация будет усугубляться с каждым годом: там и ринит начнется, и нос начнет плохо дышать, может возникнуть гайморит", – пояснил Суббота.Самостоятельный прием лекарственных средств может только навредить пациенту, добавил он."Для каждого случая есть свое лекарство и тактика лечения. Тот же хронический фарингит бывает разных видов. Важно поставить правильный диагноз, а потом уже лечить", – подчеркнул Суббота.К тому же першение может сигнализировать не только о заболеваниях горла или других лор-органов, продолжил он. Иногда у этого симптома бывают неожиданные причины."Першение в горле и длительный кашель могут быть из-за желудка, например, при гастроэзофагеальном рефлюксе. Но тогда обязательно будут и другие симптомы – частые боли, изжога, тяжесть в желудке", – уточнил Дмитрий Суббота в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220223/gorlo-1774476549.html
https://rsport.ria.ru/20220602/gorlo-1792408130.html
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РИА Новости
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Врач назвал неожиданную причину першения в горле
Врач Суббота назвал постоянное першение в горле признаком хронического фарингита
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
О каких проблемах может предупреждать першение в горле и почему при появлении этого симптома важно вовремя обратиться к специалисту, объяснил
в интервью радио Sputnik лор-врач Дмитрий Суббота.
Причиной першения в горле нередко бывает простуда, но если это некомфортное ощущение беспокоит человека регулярно, речь может идти о хроническом заболевании, предупредил Суббота. По словам врача, неприятное щекотание и покалывание в горле легко принять за реакцию на сухой воздух.
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"Если симптом появляется каждые два месяца или беспокоит вас постоянно, это может говорить о разных хронических лор-проблемах. Чаще всего его вызывает хронический фарингит. Першение в горле может выглядеть как реакция на сухой воздух, на перепад температур, но это тоже будет говорить о наличии проблем с горлом. Здоровый человек на такое не реагирует", – отметил Суббота.
При длительном першении в горле следует обратиться к врачу, считает он.
"Не нужно игнорировать лор-заболевания, в том числе фарингит, иначе ситуация будет усугубляться с каждым годом: там и ринит начнется, и нос начнет плохо дышать, может возникнуть гайморит", – пояснил Суббота.
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Самостоятельный прием лекарственных средств может только навредить пациенту, добавил он.
"Для каждого случая есть свое лекарство и тактика лечения. Тот же хронический фарингит бывает разных видов. Важно поставить правильный диагноз, а потом уже лечить", – подчеркнул Суббота.
К тому же першение может сигнализировать не только о заболеваниях горла или других лор-органов, продолжил он. Иногда у этого симптома бывают неожиданные причины.
"Першение в горле и длительный кашель могут быть из-за желудка, например, при гастроэзофагеальном рефлюксе. Но тогда обязательно будут и другие симптомы – частые боли, изжога, тяжесть в желудке", – уточнил Дмитрий Суббота в интервью радио Sputnik.
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