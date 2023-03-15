https://ria.ru/20230315/peremeny-1858051936.html

Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин

Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023

Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин

Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:06

2023-03-15T15:06

2023-03-15T16:06

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин."Перед государством стоит много важных задач и еще много нерешенных проблем, но мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создания условий для ее уверенного развития. Несмотря на то, что мы живем в эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно хорошо организованной системы и в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.Президент отметил, что доверие людей должно быть оправдано результатами работы в целом, а также обеспечением справедливости, что для общества особенно важно."В этой части роль значения прокуратуры, как в таких случаях говорят, трудно переоценить. Роль и значение прокуратуры чрезвычайно важно во всех сферах нашей жизни. Это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне или втройне. Я очень на вас рассчитываю", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230314/rossiya-1857825373.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Мы находимся на этапе масштабных позитивных перемен" Путин: "Мы находимся на этапе масштабных позитивных перемен" 2023-03-15T15:06 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика