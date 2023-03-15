https://ria.ru/20230315/peremeny-1858051936.html
Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин
Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023
Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин
Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:06
2023-03-15T15:06
2023-03-15T16:06
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин."Перед государством стоит много важных задач и еще много нерешенных проблем, но мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создания условий для ее уверенного развития. Несмотря на то, что мы живем в эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно хорошо организованной системы и в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.Президент отметил, что доверие людей должно быть оправдано результатами работы в целом, а также обеспечением справедливости, что для общества особенно важно."В этой части роль значения прокуратуры, как в таких случаях говорят, трудно переоценить. Роль и значение прокуратуры чрезвычайно важно во всех сферах нашей жизни. Это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне или втройне. Я очень на вас рассчитываю", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230314/rossiya-1857825373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Мы находимся на этапе масштабных позитивных перемен"
Путин: "Мы находимся на этапе масштабных позитивных перемен"
2023-03-15T15:06
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин
Путин: Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Перед государством стоит много важных задач и еще много нерешенных проблем, но мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создания условий для ее уверенного развития. Несмотря на то, что мы живем в эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно хорошо организованной системы и в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей", - сказал Путин
на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.
Президент отметил, что доверие людей должно быть оправдано результатами работы в целом, а также обеспечением справедливости, что для общества особенно важно.
"В этой части роль значения прокуратуры, как в таких случаях говорят, трудно переоценить. Роль и значение прокуратуры чрезвычайно важно во всех сферах нашей жизни. Это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне или втройне. Я очень на вас рассчитываю", - добавил Путин.
Прошлый год пошел России на пользу, заявил Путин