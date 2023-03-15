Рейтинг@Mail.ru
Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 15.03.2023 (обновлено: 16:06 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/peremeny-1858051936.html
Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин
Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин - РИА Новости, 15.03.2023
Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин
Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:06
2023-03-15T16:06
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858067479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2b90bc3ce171d23722d22ed9e021d12.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин."Перед государством стоит много важных задач и еще много нерешенных проблем, но мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создания условий для ее уверенного развития. Несмотря на то, что мы живем в эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно хорошо организованной системы и в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.Президент отметил, что доверие людей должно быть оправдано результатами работы в целом, а также обеспечением справедливости, что для общества особенно важно."В этой части роль значения прокуратуры, как в таких случаях говорят, трудно переоценить. Роль и значение прокуратуры чрезвычайно важно во всех сферах нашей жизни. Это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне или втройне. Я очень на вас рассчитываю", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230314/rossiya-1857825373.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Мы находимся на этапе масштабных позитивных перемен"
Путин: "Мы находимся на этапе масштабных позитивных перемен"
2023-03-15T15:06
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858067479_386:0:1826:1080_1920x0_80_0_0_10410da73b16880cffc125086cfca9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия стоит на пути позитивных перемен, заявил Путин

Путин: Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Перед государством стоит много важных задач и еще много нерешенных проблем, но мы находимся с вами на этапе масштабных позитивных перемен, направленных на укрепление суверенитета страны, ее независимости, будущего России и создания условий для ее уверенного развития. Несмотря на то, что мы живем в эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно хорошо организованной системы и в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России.
Президент отметил, что доверие людей должно быть оправдано результатами работы в целом, а также обеспечением справедливости, что для общества особенно важно.
"В этой части роль значения прокуратуры, как в таких случаях говорят, трудно переоценить. Роль и значение прокуратуры чрезвычайно важно во всех сферах нашей жизни. Это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне или втройне. Я очень на вас рассчитываю", - добавил Путин.
Путин: Прошлый год пошел России только на пользу - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Прошлый год пошел России на пользу, заявил Путин
14 марта, 16:31
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала