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Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США
Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США - РИА Новости, 16.03.2023
Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-15T23:33
2023-03-15T23:33
2023-03-16T00:34
сша
вооруженные силы рф
марк милли
валерий герасимов
генштаб вс россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщили в Минобороны.Беседа состоялась вслед за разговором министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина.В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Милли в разговоре с Герасимовым "несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности". Другие подробности беседы в Москве и Вашингтоне не раскрыли.Ранее в среду Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Основное внимание министры уделили инциденту с американским беспилотником в Черном море.Как сообщили ранее в Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.
https://ria.ru/20230315/shoygu-1858152957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вооруженные силы рф, марк милли, валерий герасимов, генштаб вс россии
США, Вооруженные силы РФ, Марк Милли, Валерий Герасимов, Генштаб ВС России
Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США
Начальники Генштабов России и США Герасимов и Милли провели телефонный разговор
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщили в Минобороны.
Беседа состоялась вслед за разговором министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина.
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"В развитие телефонных переговоров Министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединенных Штатов Америки 15 марта 2023 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли", - сообщили в министерстве.
В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Милли в разговоре с Герасимовым "несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности". Другие подробности беседы в Москве и Вашингтоне не раскрыли.
Ранее в среду Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Основное внимание министры уделили инциденту с американским беспилотником в Черном море.
Как сообщили ранее в Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем
. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона