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Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США - РИА Новости, 16.03.2023
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23:33 15.03.2023 (обновлено: 00:34 16.03.2023)
https://ria.ru/20230315/peregovory-1858169506.html
Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США
Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США - РИА Новости, 16.03.2023
Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-15T23:33
2023-03-16T00:34
сша
вооруженные силы рф
марк милли
валерий герасимов
генштаб вс россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщили в Минобороны.Беседа состоялась вслед за разговором министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина.В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Милли в разговоре с Герасимовым "несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности". Другие подробности беседы в Москве и Вашингтоне не раскрыли.Ранее в среду Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Основное внимание министры уделили инциденту с американским беспилотником в Черном море.Как сообщили ранее в Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.
https://ria.ru/20230315/shoygu-1858152957.html
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сша, вооруженные силы рф, марк милли, валерий герасимов, генштаб вс россии
США, Вооруженные силы РФ, Марк Милли, Валерий Герасимов, Генштаб ВС России
Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США

Начальники Генштабов России и США Герасимов и Милли провели телефонный разговор

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов и Марк Милли
Валерий Герасимов и Марк Милли - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Валерий Герасимов и Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщили в Минобороны.
Беседа состоялась вслед за разговором министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина.
«

"В развитие телефонных переговоров Министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединенных Штатов Америки 15 марта 2023 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли", - сообщили в министерстве.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Милли в разговоре с Герасимовым "несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности". Другие подробности беседы в Москве и Вашингтоне не раскрыли.
Ранее в среду Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Основное внимание министры уделили инциденту с американским беспилотником в Черном море.
Как сообщили ранее в Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона
Вчера, 20:58
 
СШАВооруженные силы РФМарк МиллиВалерий ГерасимовГенштаб ВС России
 
 
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