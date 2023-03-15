https://ria.ru/20230315/peregovory-1858169506.html

Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США

Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США - РИА Новости, 16.03.2023

Герасимов провел телефонный разговор с начальником Генштаба США

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-15T23:33

2023-03-15T23:33

2023-03-16T00:34

сша

вооруженные силы рф

марк милли

валерий герасимов

генштаб вс россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщили в Минобороны.Беседа состоялась вслед за разговором министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина.В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что Милли в разговоре с Герасимовым "несколько вызывающих обеспокоенности вопросов в сфере безопасности". Другие подробности беседы в Москве и Вашингтоне не раскрыли.Ранее в среду Сергей Шойгу поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Основное внимание министры уделили инциденту с американским беспилотником в Черном море.Как сообщили ранее в Минобороны, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в военном ведомстве.

https://ria.ru/20230315/shoygu-1858152957.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, вооруженные силы рф, марк милли, валерий герасимов, генштаб вс россии