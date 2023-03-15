https://ria.ru/20230315/peregovory-1858149942.html

Переговоры Путина и Асада продолжались три часа

Переговоры Путина и Асада продолжались три часа - РИА Новости, 15.03.2023

Переговоры Путина и Асада продолжались три часа

Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T20:38

2023-03-15T20:38

2023-03-15T21:28

владимир путин

башар асад

дмитрий песков

сирия

украина

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры длились примерно три часа - главы двух стран начали переговоры в Кремле после 17.00 мск."Да. Завершились 30 минут назад", - сказал Песков РИА Новости.Переговоры проходили в двух форматах: с участием делегаций, а затем тет-а-тет.Лидеры обсуждали вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.Асад поблагодарил Путина за стойкость российской позиции на международной арене и помощь в борьбе с терроризмом в Сирии, а также выразил поддержку Москве в спецоперации на Украине.По сообщению канцелярии сирийского лидера, на встрече обсуждалось также совместное сотрудничество в различных формах и последние события на международной и региональной аренах.

https://ria.ru/20230315/peregovory-1858103831.html

https://ria.ru/20230315/politika-1858117412.html

сирия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, башар асад, дмитрий песков, сирия, украина, в мире