https://ria.ru/20230315/peregovory-1858149942.html
Переговоры Путина и Асада продолжались три часа
Переговоры Путина и Асада продолжались три часа - РИА Новости, 15.03.2023
Переговоры Путина и Асада продолжались три часа
Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:38
2023-03-15T20:38
2023-03-15T21:28
владимир путин
башар асад
дмитрий песков
сирия
украина
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Переговоры длились примерно три часа - главы двух стран начали переговоры в Кремле после 17.00 мск."Да. Завершились 30 минут назад", - сказал Песков РИА Новости.Переговоры проходили в двух форматах: с участием делегаций, а затем тет-а-тет.Лидеры обсуждали вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.Асад поблагодарил Путина за стойкость российской позиции на международной арене и помощь в борьбе с терроризмом в Сирии, а также выразил поддержку Москве в спецоперации на Украине.По сообщению канцелярии сирийского лидера, на встрече обсуждалось также совместное сотрудничество в различных формах и последние события на международной и региональной аренах.
https://ria.ru/20230315/peregovory-1858103831.html
https://ria.ru/20230315/politika-1858117412.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, башар асад, дмитрий песков, сирия, украина, в мире
Владимир Путин, Башар Асад, Дмитрий Песков, Сирия, Украина, В мире
Переговоры Путина и Асада продолжались три часа
Переговоры Путина и Асада, продолжавшиеся три часа, завершились
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада завершились, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Переговоры длились примерно три часа - главы двух стран начали переговоры в Кремле после 17.00 мск.
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"Да. Завершились 30 минут назад", - сказал Песков РИА Новости.
Переговоры проходили в двух форматах: с участием делегаций, а затем тет-а-тет.
Лидеры обсуждали вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии
и вокруг нее.
Асад поблагодарил Путина за стойкость российской позиции на международной арене и помощь в борьбе с терроризмом в Сирии, а также выразил поддержку Москве
в спецоперации на Украине
.
По сообщению канцелярии сирийского лидера, на встрече обсуждалось также совместное сотрудничество в различных формах и последние события на международной и региональной аренах.
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