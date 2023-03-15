https://ria.ru/20230315/pavodki-1858070282.html

В Воронежской области затопило более ста приусадебных участков и 15 мостов

В Воронежской области затопило более ста приусадебных участков и 15 мостов - РИА Новости, 15.03.2023

В Воронежской области затопило более ста приусадебных участков и 15 мостов

Свыше 100 приусадебных участков и 15 мостов затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщает в среду ГУМЧС по региону. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:01

2023-03-15T16:01

2023-03-15T16:01

происшествия

воронежская область

калач

новоусманский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

паводки в россии

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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Свыше 100 приусадебных участков и 15 мостов затоплены в Воронежской области из-за весеннего паводка, сообщает в среду ГУМЧС по региону. О начале весеннего паводка в Воронежской области спасатели объявили в конце прошлой недели. "По состоянию на 15 марта на территории области затоплены 15 низководных мостов в 10 муниципальных районах и подтоплено 112 приусадебных участков в 2 муниципальных районах", - говорится в сообщении. В частности, в селе Шуберское Новоусманского района затоплены 19 приусадебных участков, в городе Калач и селе Заброды Калачеевского района - 93 приусадебных участка.

https://ria.ru/20230312/nauka-1857101513.html

https://ria.ru/20230310/ldiny-1856898029.html

воронежская область

калач

новоусманский район

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронежская область, калач, новоусманский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии