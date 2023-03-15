https://ria.ru/20230315/patrushev-1858101712.html
ЧП с БПЛА подтвердило участие США в конфликте на Украине, считает Патрушев
ЧП с БПЛА подтвердило участие США в конфликте на Украине, считает Патрушев - РИА Новости, 15.03.2023
ЧП с БПЛА подтвердило участие США в конфликте на Украине, считает Патрушев
Инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в военных действиях на Украине, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:31
2023-03-15T17:31
2023-03-15T21:02
су-27
россия
сша
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николай патрушев
в мире
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в военных действиях на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Министерство обороны России ранее сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ. Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27.
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858085725.html
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су-27, россия, сша, украина, николай патрушев, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Су-27, Россия, США, Украина, Николай Патрушев, В мире, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
ЧП с БПЛА подтвердило участие США в конфликте на Украине, считает Патрушев
Патрушев: инцидент с БПЛА подтвердил непосредстенное участие США в конфликте на Украине