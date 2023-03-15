https://ria.ru/20230315/outlook-1858150323.html
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook - РИА Новости, 15.03.2023
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
Американская корпорация Microsoft сообщила своим клиентам о хакерском взломе принадлежащего ей почтового клиента Outlook, сообщает телеканал CNN, в распоряжение РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:41
2023-03-15T20:41
2023-03-15T20:47
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анатолий антонов
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft сообщила своим клиентам о хакерском взломе принадлежащего ей почтового клиента Outlook, сообщает телеканал CNN, в распоряжение которого попал текст отчета. В уведомлении говорится, что хакеры использовали ранее неизвестную уязвимость в программном обеспечении электронной почты Microsoft в период с апреля по декабрь 2022 года. Компания также сообщила, что кибератакам или взлому хакеров подверглись "менее 15" организаций. Сайт BleepingComputer также со ссылкой на документ сообщает, что Microsoft приписывает атаку хакерской группе APT28 (Fancy Bear/ Strontium), которую на Западе связывают с российской разведкой. Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив порядка 50 тысяч таких нападений, "при этом большинство из них осуществлялось с территории США". Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
https://ria.ru/20230217/microsoft-1852556282.html
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в мире, вашингтон (штат), анатолий антонов, дмитрий песков, microsoft corporation, россия
В мире, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Дмитрий Песков, Microsoft Corporation, Россия
Microsoft сообщила о взломе сервиса Outlook
Корпорация Microsoft сообщила своим клиентам о хакерском взломе почтового сервиса Outlook