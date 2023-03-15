https://ria.ru/20230315/otvet-1858157069.html

"Посмотрел им в глаза". Разведчик рассказал о резком ответе Путина Западу

"Посмотрел им в глаза". Разведчик рассказал о резком ответе Путина Западу - РИА Новости, 15.03.2023

"Посмотрел им в глаза". Разведчик рассказал о резком ответе Путина Западу

Президент России Владимир Путин ответил на обман США в вопросе размещения противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых "Авангардов", заявил офицер... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T21:31

2023-03-15T21:31

2023-03-15T23:40

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владимир путин

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ответил на обман США в вопросе размещения противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых "Авангардов", заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.Специалист напомнил, что Вашингтон с начала 2000-х годов начал размещать ПРО в Восточной Европе и пытался убедить Москву, что эти установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, хотя Standard Missile-3 Block IIA используется в том числе и для этих целей."Мы лгали русским, и Путин в конце концов заявил: "Что ж, это то, что вы собираетесь сделать? Тогда мы построим такие системы, которые уничтожат ваши ракеты". И в 2018 году он объявил о создании этих установок ("Авангард". — Прим. ред.). Он посмотрел американцам в глаза и сказал: "Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас", — отметил Риттер.Комплекс "Авангард" состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Серийное производство боевых блоков началось в июле того же года.По данным Минобороны, гиперзвуковые планирующие крылатые ракеты "Авангард" развивают скорость 28 Махов, что примерно равно 7,5 километра в секунду. При этом блок маневрирует по непредсказуемой траектории, что делает его поражение противоракетными средствами практически невозможным.

https://ria.ru/20230315/reshenie-1858131020.html

https://ria.ru/20230315/stsenariy-1858066529.html

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политика, сша, россия, владимир путин, скотт риттер, европа