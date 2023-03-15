https://ria.ru/20230315/otstavka-1858047432.html
Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке
Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке - РИА Новости, 15.03.2023
Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке
Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг появившиеся в СМИ слухи о своей отставке. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:56
2023-03-15T14:56
2023-03-15T14:56
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ЕРЕВАН, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг появившиеся в СМИ слухи о своей отставке. Ранее армянская газета "Грапарак" ("Площадь" – ред.) сообщала, что предстоящая отставка Папикяна - вопрос решенный, и сейчас власти ищут ему замену. По его словам, насколько успешными будут эти реформ, покажет время.
https://ria.ru/20230314/serbiya-1857674583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, минобороны армении
В мире, Армения, Минобороны Армении
Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке
Министр обороны Армении Папикян опроверг появившиеся в СМИ слухи об отставке
ЕРЕВАН, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг появившиеся в СМИ слухи о своей отставке.
Ранее армянская газета "Грапарак" ("Площадь" – ред.) сообщала, что предстоящая отставка Папикяна - вопрос решенный, и сейчас власти ищут ему замену.
«
"Я не собираюсь оставлять половинчатыми начатые мною реформы, не собираюсь подавать в отставку. Продолжу начатые реформы", - сказал Папикян в среду журналистам.
По его словам, насколько успешными будут эти реформ, покажет время.
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