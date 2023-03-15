https://ria.ru/20230315/otstavka-1858047432.html

Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке

Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке - РИА Новости, 15.03.2023

Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке

Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг появившиеся в СМИ слухи о своей отставке. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:56

2023-03-15T14:56

2023-03-15T14:56

в мире

армения

минобороны армении

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ЕРЕВАН, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг появившиеся в СМИ слухи о своей отставке. Ранее армянская газета "Грапарак" ("Площадь" – ред.) сообщала, что предстоящая отставка Папикяна - вопрос решенный, и сейчас власти ищут ему замену. По его словам, насколько успешными будут эти реформ, покажет время.

https://ria.ru/20230314/serbiya-1857674583.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, минобороны армении