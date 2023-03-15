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Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке - РИА Новости, 15.03.2023
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14:56 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/otstavka-1858047432.html
Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке
Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке - РИА Новости, 15.03.2023
Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке
Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг появившиеся в СМИ слухи о своей отставке. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:56
2023-03-15T14:56
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ЕРЕВАН, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг появившиеся в СМИ слухи о своей отставке. Ранее армянская газета "Грапарак" ("Площадь" – ред.) сообщала, что предстоящая отставка Папикяна - вопрос решенный, и сейчас власти ищут ему замену. По его словам, насколько успешными будут эти реформ, покажет время.
https://ria.ru/20230314/serbiya-1857674583.html
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в мире, армения, минобороны армении
В мире, Армения, Минобороны Армении
Министр обороны Армении опроверг слухи об отставке

Министр обороны Армении Папикян опроверг появившиеся в СМИ слухи об отставке

© Фото : Министерство обороны Республики АрменияМинистр обороны Армении Сурен Папикян
Министр обороны Армении Сурен Папикян - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Армения
Министр обороны Армении Сурен Папикян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 мар - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг появившиеся в СМИ слухи о своей отставке.
Ранее армянская газета "Грапарак" ("Площадь" – ред.) сообщала, что предстоящая отставка Папикяна - вопрос решенный, и сейчас власти ищут ему замену.
«
"Я не собираюсь оставлять половинчатыми начатые мною реформы, не собираюсь подавать в отставку. Продолжу начатые реформы", - сказал Папикян в среду журналистам.
По его словам, насколько успешными будут эти реформ, покажет время.
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В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции
14 марта, 01:28
 
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