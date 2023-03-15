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Список работников ОПК по отсрочке от призыва направили в Минобороны - РИА Новости, 15.03.2023
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09:27 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/otsrochka-1857941630.html
Список работников ОПК по отсрочке от призыва направили в Минобороны
Список работников ОПК по отсрочке от призыва направили в Минобороны - РИА Новости, 15.03.2023
Список работников ОПК по отсрочке от призыва направили в Минобороны
Список работников организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для отсрочки от весеннего призыва в настоящее время направлен в Минобороны РФ и уже... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:27
2023-03-15T09:27
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Список работников организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для отсрочки от весеннего призыва в настоящее время направлен в Минобороны РФ и уже отрабатывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Минпромторг подготовил для Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от службы. "Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году. Минпромторгом России в адрес Минобороны России был направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается", - прокомментировали в министерстве. "При положительном решении Минобороны России принятые меры позволят сохранить на местах работников ОПК призывного возраста, не служивших ранее в Вооруженных силах и обладающих наиболее востребованными профессиями", - уточнили в Минпромторге. В министерстве также напомнили, что в отношении граждан, уже пребывающих в запасе, основная плановая работа регулярно проводится под руководством Межведомственной комиссии (МВК) по бронированию. Работа организована в соответствии с перечнем категорий работников организаций, в отношении которых может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. "Отметим, что МВК в ближайшее время завершит работу по оптимизации подходов к формированию данного перечня с учетом соблюдения баланса интересов Минобороны и промышленности, что значительно упростит процедуру бронирования и сохранения высоко востребованных профессий", - уточнили в Минпромторге. Кроме того, продолжается отработка в части организации и оптимизации процессов предоставления отсрочки работникам предприятий ОПК.
https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html
https://ria.ru/20230127/otsrochka-1847796102.html
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россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Список работников ОПК по отсрочке от призыва направили в Минобороны

Минпромторг направил в Минобороны список работников ОПК по отсрочке от призыва

© iStock.com / gorodenkoffПроектирование двигателя
Проектирование двигателя - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Проектирование двигателя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Список работников организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для отсрочки от весеннего призыва в настоящее время направлен в Минобороны РФ и уже отрабатывается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Минпромторг подготовил для Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке от службы.
"Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году. Минпромторгом России в адрес Минобороны России был направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается", - прокомментировали в министерстве.
"При положительном решении Минобороны России принятые меры позволят сохранить на местах работников ОПК призывного возраста, не служивших ранее в Вооруженных силах и обладающих наиболее востребованными профессиями", - уточнили в Минпромторге.
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В министерстве также напомнили, что в отношении граждан, уже пребывающих в запасе, основная плановая работа регулярно проводится под руководством Межведомственной комиссии (МВК) по бронированию. Работа организована в соответствии с перечнем категорий работников организаций, в отношении которых может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.
"Отметим, что МВК в ближайшее время завершит работу по оптимизации подходов к формированию данного перечня с учетом соблюдения баланса интересов Минобороны и промышленности, что значительно упростит процедуру бронирования и сохранения высоко востребованных профессий", - уточнили в Минпромторге.
Кроме того, продолжается отработка в части организации и оптимизации процессов предоставления отсрочки работникам предприятий ОПК.
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