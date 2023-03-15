https://ria.ru/20230315/otravlenie-1858022644.html
В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора
В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора - РИА Новости, 15.03.2023
В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора
Полиция возбудила уголовное дело против многодетной жительницы Волгоградской области, чьи сын и дочь отравились таблетками во время игры в доктора, пока мать... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:47
2023-03-15T13:47
2023-03-15T13:47
происшествия
волгоградская область
россия
светлоярский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против многодетной жительницы Волгоградской области, чьи сын и дочь отравились таблетками во время игры в доктора, пока мать пьянствовала с подругой, сообщает в среду региональная полиция. Инцидент случился в конце февраля, когда к многодетной жительнице Светлоярского района в гости пришли подруга. Пока женщины распивали спиртное, 9-летний сын и 7-летняя дочь хозяйки начали играть в доктора и достали настоящие лекарства. По данным полиции, в ходе игры девочка и мальчик съели по три таблетки, а затем потеряли сознание. В итоге дети попали в больницу, а при выяснении обстоятельств стало ясно, что женщина и до этого несколько раз привлекалась к административной ответственности за плохое воспитание детей. В частности, ее уличали в том, что она в их присутствии распивала спиртное. "Учитывая все обстоятельства, в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящее время четверо несовершеннолетних находятся в социально-реабилитационном центре. Решается вопрос о лишении матери родительских прав", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20221215/rebenok-1839003629.html
волгоградская область
россия
светлоярский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, светлоярский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Светлоярский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора
В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора, пока их мать выпивала