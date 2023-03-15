https://ria.ru/20230315/otravlenie-1858022644.html

В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора

В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора - РИА Новости, 15.03.2023

В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора

Полиция возбудила уголовное дело против многодетной жительницы Волгоградской области, чьи сын и дочь отравились таблетками во время игры в доктора, пока мать... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:47

2023-03-15T13:47

2023-03-15T13:47

происшествия

волгоградская область

россия

светлоярский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против многодетной жительницы Волгоградской области, чьи сын и дочь отравились таблетками во время игры в доктора, пока мать пьянствовала с подругой, сообщает в среду региональная полиция. Инцидент случился в конце февраля, когда к многодетной жительнице Светлоярского района в гости пришли подруга. Пока женщины распивали спиртное, 9-летний сын и 7-летняя дочь хозяйки начали играть в доктора и достали настоящие лекарства. По данным полиции, в ходе игры девочка и мальчик съели по три таблетки, а затем потеряли сознание. В итоге дети попали в больницу, а при выяснении обстоятельств стало ясно, что женщина и до этого несколько раз привлекалась к административной ответственности за плохое воспитание детей. В частности, ее уличали в том, что она в их присутствии распивала спиртное. "Учитывая все обстоятельства, в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящее время четверо несовершеннолетних находятся в социально-реабилитационном центре. Решается вопрос о лишении матери родительских прав", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20221215/rebenok-1839003629.html

волгоградская область

россия

светлоярский район

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоградская область, россия, светлоярский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)