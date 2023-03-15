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В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора - РИА Новости, 15.03.2023
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13:47 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/otravlenie-1858022644.html
В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора
В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора - РИА Новости, 15.03.2023
В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора
Полиция возбудила уголовное дело против многодетной жительницы Волгоградской области, чьи сын и дочь отравились таблетками во время игры в доктора, пока мать... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:47
2023-03-15T13:47
происшествия
волгоградская область
россия
светлоярский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против многодетной жительницы Волгоградской области, чьи сын и дочь отравились таблетками во время игры в доктора, пока мать пьянствовала с подругой, сообщает в среду региональная полиция. Инцидент случился в конце февраля, когда к многодетной жительнице Светлоярского района в гости пришли подруга. Пока женщины распивали спиртное, 9-летний сын и 7-летняя дочь хозяйки начали играть в доктора и достали настоящие лекарства. По данным полиции, в ходе игры девочка и мальчик съели по три таблетки, а затем потеряли сознание. В итоге дети попали в больницу, а при выяснении обстоятельств стало ясно, что женщина и до этого несколько раз привлекалась к административной ответственности за плохое воспитание детей. В частности, ее уличали в том, что она в их присутствии распивала спиртное. "Учитывая все обстоятельства, в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящее время четверо несовершеннолетних находятся в социально-реабилитационном центре. Решается вопрос о лишении матери родительских прав", - говорится в релизе.
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волгоградская область
россия
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происшествия, волгоградская область, россия, светлоярский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Светлоярский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора

В Волгоградской области дети отравились таблетками, играя в доктора, пока их мать выпивала

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 15 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против многодетной жительницы Волгоградской области, чьи сын и дочь отравились таблетками во время игры в доктора, пока мать пьянствовала с подругой, сообщает в среду региональная полиция.
Инцидент случился в конце февраля, когда к многодетной жительнице Светлоярского района в гости пришли подруга. Пока женщины распивали спиртное, 9-летний сын и 7-летняя дочь хозяйки начали играть в доктора и достали настоящие лекарства.
По данным полиции, в ходе игры девочка и мальчик съели по три таблетки, а затем потеряли сознание. В итоге дети попали в больницу, а при выяснении обстоятельств стало ясно, что женщина и до этого несколько раз привлекалась к административной ответственности за плохое воспитание детей. В частности, ее уличали в том, что она в их присутствии распивала спиртное.
"Учитывая все обстоятельства, в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящее время четверо несовершеннолетних находятся в социально-реабилитационном центре. Решается вопрос о лишении матери родительских прав", - говорится в релизе.
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссияСветлоярский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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