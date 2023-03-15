https://ria.ru/20230315/oscar-1857753530.html

Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети

Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети - РИА Новости, 15.03.2023

Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети

В Сети активно обсуждают платье украинского модного дома, в котором появилась нигерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) на 95-й церемонии вручения премии... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T04:31

2023-03-15T04:31

2023-03-15T10:22

шоубиз

оскар (премия)

знаменитости

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украина

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Сети активно обсуждают платье украинского модного дома, в котором появилась нигерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) на 95-й церемонии вручения премии "Оскар", сообщает портал BuzzfeedNews.Эффектный пышный наряд с объемной фатой быстро "завирусился" в соцсетях после того, как Tems вышла в нем на ковровую дорожку (в этом году — не красную, а цвета шампанского).Пользователей беспокоило, что те зрители, которые будут сидеть позади певицы в зале, ничего не разглядят из-за массивной фаты. И не зря. У некоторых участников "Оскара" действительно был перекрыт обзор. Комментаторы, конечно, сразу стали шутить по этому поводу: Но среди комментаторов нашлись те, кто похвалил Tems за выбранный наряд. Певица была номинирована на престижную премию за авторство саундтрека Lift Me Up, который исполнила Рианна в киноленте "Черная пантера: Ваканда навсегда". Однако статуэтку за свою композицию она так и не получила.

https://ria.ru/20230310/maksimova-1856993898.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

оскар (премия), знаменитости, шоу-бизнес, рианна (робин фенти), новости шоу-бизнеса, украина