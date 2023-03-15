https://ria.ru/20230315/oscar-1857753530.html
Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети
Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети - РИА Новости, 15.03.2023
Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети
В Сети активно обсуждают платье украинского модного дома, в котором появилась нигерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) на 95-й церемонии вручения премии... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T04:31
2023-03-15T04:31
2023-03-15T10:22
шоубиз
оскар (премия)
знаменитости
шоу-бизнес
рианна (робин фенти)
новости шоу-бизнеса
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857743653_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_58f7cb0bee4452a227bd4573d5775f98.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Сети активно обсуждают платье украинского модного дома, в котором появилась нигерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) на 95-й церемонии вручения премии "Оскар", сообщает портал BuzzfeedNews.Эффектный пышный наряд с объемной фатой быстро "завирусился" в соцсетях после того, как Tems вышла в нем на ковровую дорожку (в этом году — не красную, а цвета шампанского).Пользователей беспокоило, что те зрители, которые будут сидеть позади певицы в зале, ничего не разглядят из-за массивной фаты. И не зря. У некоторых участников "Оскара" действительно был перекрыт обзор. Комментаторы, конечно, сразу стали шутить по этому поводу: Но среди комментаторов нашлись те, кто похвалил Tems за выбранный наряд. Певица была номинирована на престижную премию за авторство саундтрека Lift Me Up, который исполнила Рианна в киноленте "Черная пантера: Ваканда навсегда". Однако статуэтку за свою композицию она так и не получила.
https://ria.ru/20230310/maksimova-1856993898.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857743653_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a58f02abdd778c8e09863a80f3e76764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оскар (премия), знаменитости, шоу-бизнес, рианна (робин фенти), новости шоу-бизнеса, украина
Шоубиз, Оскар (премия), Знаменитости, Шоу-бизнес, Рианна (Робин Фенти), Новости шоу-бизнеса, Украина
Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети
В Сети стало вирусным платье певицы Tems, в котором она появилась на премии "Оскар"
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
В Сети активно обсуждают платье украинского модного дома, в котором появилась нигерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) на 95-й церемонии вручения премии "Оскар", сообщает
портал BuzzfeedNews.
Эффектный пышный наряд с объемной фатой быстро "завирусился" в соцсетях после того, как Tems вышла в нем на ковровую дорожку (в этом году — не красную, а цвета шампанского).
Пользователей беспокоило, что те зрители, которые будут сидеть позади певицы в зале, ничего не разглядят из-за массивной фаты. И не зря. У некоторых участников "Оскара" действительно был перекрыт обзор.
Комментаторы, конечно, сразу стали шутить по этому поводу:
«
"Кто хочет посидеть позади девушки в белом платье?", "Выглядит, как москитная сетка!", "Она закрыла всем обзор!", "Когда мечтали всю жизнь побывать на "Оскаре", а сидите за облаком", – пошутили фолловеры в соцсетях.
Но среди комментаторов нашлись те, кто похвалил Tems за выбранный наряд.
«
"Выглядит, как маленькое облачко!", "Очень красивое платье!", "Незабываемый наряд!", "Выглядишь великолепно!" – поддержали звезду поклонники.
Певица была номинирована на престижную премию за авторство саундтрека Lift Me Up, который исполнила Рианна в киноленте "Черная пантера: Ваканда навсегда". Однако статуэтку за свою композицию она так и не получила.
"Можно смотреть бесконечно": Максимова восхитила Сеть элегантным образом