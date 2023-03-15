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Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети - РИА Новости, 15.03.2023
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Шоубиз
 
04:31 15.03.2023 (обновлено: 10:22 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/oscar-1857753530.html
Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети
Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети - РИА Новости, 15.03.2023
Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети
В Сети активно обсуждают платье украинского модного дома, в котором появилась нигерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) на 95-й церемонии вручения премии... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T04:31
2023-03-15T10:22
шоубиз
оскар (премия)
знаменитости
шоу-бизнес
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новости шоу-бизнеса
украина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Сети активно обсуждают платье украинского модного дома, в котором появилась нигерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) на 95-й церемонии вручения премии "Оскар", сообщает портал BuzzfeedNews.Эффектный пышный наряд с объемной фатой быстро "завирусился" в соцсетях после того, как Tems вышла в нем на ковровую дорожку (в этом году — не красную, а цвета шампанского).Пользователей беспокоило, что те зрители, которые будут сидеть позади певицы в зале, ничего не разглядят из-за массивной фаты. И не зря. У некоторых участников "Оскара" действительно был перекрыт обзор. Комментаторы, конечно, сразу стали шутить по этому поводу: Но среди комментаторов нашлись те, кто похвалил Tems за выбранный наряд. Певица была номинирована на престижную премию за авторство саундтрека Lift Me Up, который исполнила Рианна в киноленте "Черная пантера: Ваканда навсегда". Однако статуэтку за свою композицию она так и не получила.
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оскар (премия), знаменитости, шоу-бизнес, рианна (робин фенти), новости шоу-бизнеса, украина
Шоубиз, Оскар (премия), Знаменитости, Шоу-бизнес, Рианна (Робин Фенти), Новости шоу-бизнеса, Украина
Платье от украинского модельера на "Оскаре" стало смешным мемом в Сети

В Сети стало вирусным платье певицы Tems, в котором она появилась на премии "Оскар"

© AFP 2023 / Robyn BeckПевица Темс на 95-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар
Певица Темс на 95-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / Robyn Beck
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В Сети активно обсуждают платье украинского модного дома, в котором появилась нигерийская певица Tems (Темиладе Опенийи) на 95-й церемонии вручения премии "Оскар", сообщает портал BuzzfeedNews.
© AFP 2023 / Angela WeissПевица Темс на 95-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар
Певица Темс на 95-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
Певица Темс на 95-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар
Эффектный пышный наряд с объемной фатой быстро "завирусился" в соцсетях после того, как Tems вышла в нем на ковровую дорожку (в этом году — не красную, а цвета шампанского).
Пользователей беспокоило, что те зрители, которые будут сидеть позади певицы в зале, ничего не разглядят из-за массивной фаты. И не зря. У некоторых участников "Оскара" действительно был перекрыт обзор.
Певица Темс на 95-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар в зрительном зале
Певица Темс на 95-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар в зрительном зале
Певица Темс на 95-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар в зрительном зале
Комментаторы, конечно, сразу стали шутить по этому поводу:
«

"Кто хочет посидеть позади девушки в белом платье?", "Выглядит, как москитная сетка!", "Она закрыла всем обзор!", "Когда мечтали всю жизнь побывать на "Оскаре", а сидите за облаком", – пошутили фолловеры в соцсетях.

Но среди комментаторов нашлись те, кто похвалил Tems за выбранный наряд.
«

"Выглядит, как маленькое облачко!", "Очень красивое платье!", "Незабываемый наряд!", "Выглядишь великолепно!" – поддержали звезду поклонники.

Певица была номинирована на престижную премию за авторство саундтрека Lift Me Up, который исполнила Рианна в киноленте "Черная пантера: Ваканда навсегда". Однако статуэтку за свою композицию она так и не получила.
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