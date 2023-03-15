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Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК - РИА Новости, 15.03.2023
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14:45 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/opk-1858042186.html
Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК
Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК - РИА Новости, 15.03.2023
Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в ходе надзора сосредоточить усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, передает... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:45
2023-03-15T14:45
безопасность
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в ходе надзора сосредоточить усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, передает корреспондент РИА Новости. "Надзорные мероприятия в оборонно-промышленном комплексе планируйте и организуйте исходя из фактической обстановки и потребностей войск. Сосредоточьте отдельные усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, строительстве новых производств, необходимых для выпуска вооружений и военной техники", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По словам Краснова, от "профессионализма прокуроров, принципиального и оперативного реагирования на нарушения" зависит "многое, включая сохранение жизни и здоровья защитников нашей Родины".
https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html
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безопасность, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Безопасность, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК

Краснов поручил прокурорам при надзоре сосредоточить усилия на вопросах модернизации ОПК

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в ходе надзора сосредоточить усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, передает корреспондент РИА Новости.
"Надзорные мероприятия в оборонно-промышленном комплексе планируйте и организуйте исходя из фактической обстановки и потребностей войск. Сосредоточьте отдельные усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, строительстве новых производств, необходимых для выпуска вооружений и военной техники", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
По словам Краснова, от "профессионализма прокуроров, принципиального и оперативного реагирования на нарушения" зависит "многое, включая сохранение жизни и здоровья защитников нашей Родины".
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3 марта, 14:51
 
БезопасностьРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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