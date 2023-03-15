https://ria.ru/20230315/opk-1858042186.html

Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК

Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК - РИА Новости, 15.03.2023

Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в ходе надзора сосредоточить усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, передает... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:45

2023-03-15T14:45

2023-03-15T14:45

безопасность

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в ходе надзора сосредоточить усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, передает корреспондент РИА Новости. "Надзорные мероприятия в оборонно-промышленном комплексе планируйте и организуйте исходя из фактической обстановки и потребностей войск. Сосредоточьте отдельные усилия на вопросах модернизации оборонных предприятий, строительстве новых производств, необходимых для выпуска вооружений и военной техники", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По словам Краснова, от "профессионализма прокуроров, принципиального и оперативного реагирования на нарушения" зависит "многое, включая сохранение жизни и здоровья защитников нашей Родины".

https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф