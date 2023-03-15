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Украинские войска обстреляли Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Широкую Балку - РИА Новости, 15.03.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку
Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:14
2023-03-15T12:14
2023-03-15T12:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Широкую Балку
Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Широкой Балке