https://ria.ru/20230315/obstrel-1858065449.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 15.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за 25 минут выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:48
2023-03-15T15:48
2023-03-15T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в 15.00 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.10 - еще шесть снарядов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку