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МЧС предупредило об угрозе обстрелов семи белгородских населенных пунктов - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/obstrel-1858027113.html
МЧС предупредило об угрозе обстрелов семи белгородских населенных пунктов
МЧС предупредило об угрозе обстрелов семи белгородских населенных пунктов - РИА Новости, 15.03.2023
МЧС предупредило об угрозе обстрелов семи белгородских населенных пунктов
Управление МЧС по Белгородской области в среду разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям шести приграничных сел в Грайворонском,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:01
2023-03-15T14:01
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Управление МЧС по Белгородской области в среду разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям шести приграничных сел в Грайворонском, Краснояружском, Борисовском, Шебекинском, Валуйском районах и города Шебекино. Оповещения с содержанием "ведется обстрел" и "спуститесь в подвал (укрытие)" с 10.17 мск в течение двух часов получали жители села Безымено Грайворонского городского круга, села Староселье Краснояружского района, хутора Лозовая Рудка Борисовского района, хутора Красный Шебекинского горокруга, хутора Нижние Мельницы и села Логачевка Валуйского округа, а также жители города Шебекино. Все населенные пункты находятся вблизи украинской границы. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области был введен режим чрезвычайной ситуации. Протяжённость границ области с Украиной составляет 540 км.
https://ria.ru/20230314/obstrely-1857841267.html
украина
белгородская область
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украина, белгородская область, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
МЧС предупредило об угрозе обстрелов семи белгородских населенных пунктов

МЧС предупредило жителей семи населенных пунктов Белгородской области об угрозе обстрелов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Управление МЧС по Белгородской области в среду разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям шести приграничных сел в Грайворонском, Краснояружском, Борисовском, Шебекинском, Валуйском районах и города Шебекино.
Оповещения с содержанием "ведется обстрел" и "спуститесь в подвал (укрытие)" с 10.17 мск в течение двух часов получали жители села Безымено Грайворонского городского круга, села Староселье Краснояружского района, хутора Лозовая Рудка Борисовского района, хутора Красный Шебекинского горокруга, хутора Нижние Мельницы и села Логачевка Валуйского округа, а также жители города Шебекино. Все населенные пункты находятся вблизи украинской границы.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области был введен режим чрезвычайной ситуации. Протяжённость границ области с Украиной составляет 540 км.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ по линии соприкосновения на Днепре
14 марта, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьШебекиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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