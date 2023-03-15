https://ria.ru/20230315/obstrel-1858027113.html

МЧС предупредило об угрозе обстрелов семи белгородских населенных пунктов

МЧС предупредило об угрозе обстрелов семи белгородских населенных пунктов - РИА Новости, 15.03.2023

МЧС предупредило об угрозе обстрелов семи белгородских населенных пунктов

Управление МЧС по Белгородской области в среду разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям шести приграничных сел в Грайворонском,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:01

2023-03-15T14:01

2023-03-15T14:01

специальная военная операция на украине

украина

белгородская область

шебекино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851411415_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_3195a5c5e8756478e6a8af4c9569ad29.jpg

БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Управление МЧС по Белгородской области в среду разослало предупреждения об обстрелах со стороны Украины жителям шести приграничных сел в Грайворонском, Краснояружском, Борисовском, Шебекинском, Валуйском районах и города Шебекино. Оповещения с содержанием "ведется обстрел" и "спуститесь в подвал (укрытие)" с 10.17 мск в течение двух часов получали жители села Безымено Грайворонского городского круга, села Староселье Краснояружского района, хутора Лозовая Рудка Борисовского района, хутора Красный Шебекинского горокруга, хутора Нижние Мельницы и села Логачевка Валуйского округа, а также жители города Шебекино. Все населенные пункты находятся вблизи украинской границы. Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Из-за частых обстрелов в 15 населенных пунктах области был введен режим чрезвычайной ситуации. Протяжённость границ области с Украиной составляет 540 км.

https://ria.ru/20230314/obstrely-1857841267.html

украина

белгородская область

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, белгородская область, шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия