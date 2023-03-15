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В Брянке в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/obstrel-1857998659.html
В Брянке в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ ранен человек
В Брянке в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 15.03.2023
В Брянке в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ ранен человек
Семь многоэтажных жилых домов, центральная поликлиника, фабрика, административные здания повреждены и один человек пострадал в городе Брянка в результате... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:30
2023-03-15T12:30
специальная военная операция на украине
происшествия
брянка
сша
луганская народная республика
lockheed martin
bae systems
сцкк
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ЛУГАНСК, 15 мар – РИА Новости. Семь многоэтажных жилых домов, центральная поликлиника, фабрика, административные здания повреждены и один человек пострадал в городе Брянка в результате ракетного обстрела украинскими войсками во вторник вечером, сообщило в среду представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Брянка… получил ранения мирный житель 1987 года рождения, в центре города повреждено семь многоэтажных жилых домов, шесть административных зданий, швейная фабрика "Брянковчанка", центральная городская поликлиника и объекты розничной торговли", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ведомство уточнило, что обстрел города велся с применением американской РСЗО M142 HIMARS, противником выпущено две ракеты типа M30А1 GMLRS, снаряжённые шрапнелью. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230315/donetsk-1857970048.html
брянка
сша
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происшествия, брянка, сша, луганская народная республика, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянка, США, Луганская Народная Республика, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
В Брянке в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ ранен человек

В Брянке в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ ранен человек, повреждены поликлиника и дома

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мар – РИА Новости. Семь многоэтажных жилых домов, центральная поликлиника, фабрика, административные здания повреждены и один человек пострадал в городе Брянка в результате ракетного обстрела украинскими войсками во вторник вечером, сообщило в среду представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Брянка… получил ранения мирный житель 1987 года рождения, в центре города повреждено семь многоэтажных жилых домов, шесть административных зданий, швейная фабрика "Брянковчанка", центральная городская поликлиника и объекты розничной торговли", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ведомство уточнило, что обстрел города велся с применением американской РСЗО M142 HIMARS, противником выпущено две ракеты типа M30А1 GMLRS, снаряжённые шрапнелью.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Петровский район Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
Вчера, 11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянкаСШАЛуганская Народная РеспубликаLockheed MartinBAE SystemsСЦКК
 
 
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