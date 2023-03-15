https://ria.ru/20230315/obstrel-1857998659.html

В Брянке в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ ранен человек

В Брянке в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 15.03.2023

В Брянке в ЛНР при обстреле со стороны ВСУ ранен человек

Семь многоэтажных жилых домов, центральная поликлиника, фабрика, административные здания повреждены и один человек пострадал в городе Брянка в результате... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:30

2023-03-15T12:30

2023-03-15T12:30

специальная военная операция на украине

происшествия

брянка

сша

луганская народная республика

lockheed martin

bae systems

сцкк

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ЛУГАНСК, 15 мар – РИА Новости. Семь многоэтажных жилых домов, центральная поликлиника, фабрика, административные здания повреждены и один человек пострадал в городе Брянка в результате ракетного обстрела украинскими войсками во вторник вечером, сообщило в среду представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Брянка… получил ранения мирный житель 1987 года рождения, в центре города повреждено семь многоэтажных жилых домов, шесть административных зданий, швейная фабрика "Брянковчанка", центральная городская поликлиника и объекты розничной торговли", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ведомство уточнило, что обстрел города велся с применением американской РСЗО M142 HIMARS, противником выпущено две ракеты типа M30А1 GMLRS, снаряжённые шрапнелью. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230315/donetsk-1857970048.html

брянка

сша

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянка, сша, луганская народная республика, lockheed martin , bae systems, сцкк