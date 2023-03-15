https://ria.ru/20230315/obstrel-1857953695.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 15.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и город Ясиноватая, выпустив 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:25

2023-03-15T10:25

2023-03-15T10:25

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

петровский район

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и город Ясиноватая, выпустив 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 9.10 украинские военные выпустили по Ясиноватой восемь снарядов калибра 152 миллиметра. О последствиях не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230315/donetsk-1857943956.html

https://ria.ru/20230315/obstrel-1857908785.html

донецк

ясиноватая

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, ясиноватая, петровский район, нато, происшествия