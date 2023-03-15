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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/obstrel-1857953695.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 15.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и город Ясиноватая, выпустив 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:25
2023-03-15T10:25
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
петровский район
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и город Ясиноватая, выпустив 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 9.10 украинские военные выпустили по Ясиноватой восемь снарядов калибра 152 миллиметра. О последствиях не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230315/donetsk-1857943956.html
https://ria.ru/20230315/obstrel-1857908785.html
донецк
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донецк, ясиноватая, петровский район, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Петровский район, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 11 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и город Ясиноватая, выпустив 11 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Дома и постройки, поврежденные в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
09:44
Отмечается, что в 9.10 украинские военные выпустили по Ясиноватой восемь снарядов калибра 152 миллиметра. О последствиях не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Воронка от разорвавшегося снаряда РСЗО после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяПетровский районНАТОПроисшествия
 
 
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